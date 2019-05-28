Александр Усик осенью дебютирует в супертяжах

Александр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0,12 КО) ближайшей осенью вернется в ринг.

Напомним, что украинец должен был дебютировать в супертяжелом весе еще 25 мая, но бой против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) был отменен из-за травмы украинца. О будущем сопернике пока неизвестно.

О переходе Усика в супертяжелый вес стало известно, после того как сам боксер отказался от одного из своих чемпионских поясов в тяжелом весе. В то же время WBC единогласно проголосовал, что не будут отбирать титул чемпиона у Усика. Его хотят оставить единственным в мире.

Промоутер Александр Красюк заявил, что его подопечный Александр Усик готов к дебюту в рамках супертяжелой весовой категории.

"Цель Усика - стать королем в супертяжелом весе. Если для достижения этой цели ему хватит одного года, будет вообще здорово. Если же нет, мы будем поэтапно двигаться в этом направлении. До тех пор, пока он не соберет в своих руках все чемпионские титулы хэвивейта.

Но сейчас у нас другая задача. Сейчас мы работаем над его дебютом, стартом в хэвивейте. С соперником пока что не определились. Но мы выбираем. Выбираем среди лучших боксеров-супертяжей с именем. Его дебют в супертяжелом весе покажет, насколько он к этому готов. А уже после боя мы примем окончательное решение - переходить в хэвивейт или продолжать боксировать в крузервейте", - рассказал Красюк в интервью BoxingScene.

Напомним, что Усик неоднократно подчеркивал, что работать с лишним весом крайне сложно.