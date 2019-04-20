"Это как в бою": Усик назвал главную проблему при переходе в супертяж

Александр Усик / УНИАН

Важным аспектом при переходе в категорию супертяжеловесов является набор необходимого веса, заявил украинский боксер Александр Усик.

"Вес я не начал набирать, вес такой же, как и был в межсезонье, просто его надо чуть-чуть обработать и перевести в другое качество. Мы подсчитали, что нам не нужно 100 кг и даже 99 не надо. Мне надо рабочий вес максимум 97 кг. Потому что если будет больше, то мы не сможем боксировать на долгой дистанции. А мы всегда настраиваемся на 12 раундов. У нас нет идеи завершить бой за 2-3-5 раундов. Это как в бою пойдет.

Вот с Белью получилось в 8-м раунде победить, а так обычно все 12 раундов и их вытянуть с тем темпом, что мы работаем, с лишним весом будет очень сложно", - рассказал Усик на YouTube-канале штангиста Алексея Торохтия.

Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.

Позже стало известно, что украинец перестал быть абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, отказавшись защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою с российским боксером Денисом Лебедевым.