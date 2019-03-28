Усик отказался биться с россиянином и потерял титул чемпиона мира

Александр Усик / УНИАН

Известный украинский боксер Александр Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, отказавшись защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Соответствующее сообщение опубликовал портал Sports. Усик отказался отстаивать титул в бою с российским боксером Денисом Лебедевым, однако отказался от поединка.

"WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в тяжелый вес. […] Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису — успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс — успехов. Боксируйте, завоевывайте", — заявил Усик.

Напомним, ранее в Сети появилось официальное решение по бою Александра Усика против россиянина Александра Поветкина. Позднее журналист рассказал, с кем сойдется украинец в своем первом бою в супертяжелом весе. До этого Усик получил престижную награду в США.