Журналист рассказал, с кем сойдется Усик в первом бою в супертяжелом весе

Александр Усик / Reuters

Известный украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, по всей видимости, окончательно решился на переход в супертяжелую весовую категорию.

По данным журналиста Ring TV, LA Times и Fox Sports Майка Коппинджера, менеджмент украинца остановился на кандидатуре камерунца Карлоса Такама в качестве его соперника (даже невзирая на то, что WBA обязала Усика провести обязательную защиту чемпионского пояса против россиянина Дениса Лебедева).

Ожидается, что бой Усика против Такама пройдет 18 мая в американском городе Чикаго на арене Юнайтед-центр. Трансляцией его займется стриминговая платформа DAZN.

Напомним, ранее Усик рассказал о предложениях покинуть Украину. До этого в Сети появилось официальное решение по бою Усика против Поветкина.

