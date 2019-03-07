В Сети появилось официальное решение по бою Усика против Поветкина

Александр Поветкин и Александр Усик / Еспресо



Известный украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не выйдет на ринг против россиянина Александра Поветкина в Чикаго (США) 18 мая.

Такое сообщение опубликовал портал специализированный портал boxingscene.com. По их словам, главная причина отмены боя — желание российской промоутерской компании World of Boxing, которая представляет интересы Поветкина, провести промежуточный бой перед поединком с Усиком.

Также сообщается, что встреча Усик — Поветкин может пройти позже и только в том случае, если оба боксера победят 18 мая в Чикаго.

По информации СМИ, соперником Усика может стать камерунский боксер Карлос Такам, а соперником Поветкина — американец Майкл Хантер-младший.

Напомним, ранее Усик получил престижную награду в США. Потом его "разнесли" в Сети за поздравление с 23 Февраля.