"Мозги отбили": Усика разнесли за поздравление с 23 февраля

Александр Усик / Reuters

Украинский чемпион по боксу Александр Усик в соцсети написал пост с поздравлением мужчинам с "праздником" 23 февраля.

"Мир всем, с праздником мужики", - написал Усик в Instagram.

В то же время сообщение Усика вызвало неоднозначную реакцию пользователей:

"Усику походу мозги отбили, скоро будет как кличко тупит", "23 февраля празднуют маскали", "А если б не было динозавров, то не было бы дидов. Когда праздник динозавров?", "Наші свята 14 жовтня та 6 грудня", "Мене бісить позиція Усика що він позитивно ставиться до окупантів", "Бля Усик иногда лучше жевать чем говорить", "14 жовтня свято, а не сьогодні, пора знати мужик", "Ватный долбо*б", "Это росийский праздник", "Отписываюсь Шура", "Саня, коли ти перестанеш робити ці помилки... 23 лютого день червоної армії, кого ти вітаєш?", "Что происходит когда украинца поздравляют с 23 февраля? Все очень просто. Человека поздравляют с праздником другой страны, которая ведет войну против его страны, да еще и с профессиональным праздником тех, кто непосредственно в этой войне участвует. Абсурд, если не сказать больше?", - пишут в комментариях под "поздравлением" Усика.

Напомним, ранее в РФ оценили слова Порошенко о забытом 23 февраля.