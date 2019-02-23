Порошенко выразил уверенность, что украинцы уже потеряли память о 23 февраля

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Украинцы забыли, какой праздник раньше отмечался 23 февраля (День защитника отечества), что свидетельствует об "изменении страны".

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, находясь с рабочим визитом во Львове.

"Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать... поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Это так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких-маленьких составляющих, которые формируют новую Украину", - сказал Порошенко.

Напомним, празднование Дня защитника отечества 23 февраля указом президента было перенесено на 14 декабря. Сам закон был принят в марте 2015 года.

Накануне глава МВД Арсен Аваков заявил, что сумма средств, фигурирующая в делах о подкупе предвыборным штабом Петра Порошенко избирателей соствляет 1,5 млрд грн (около $55 млн).

"У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению (Юлии) Тимошенко, они касаются "сеток" (технологии подкупа избирателей) Порошенко... Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 млрд гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств... В подобной схеме средства привлекаются из госбюджета", - сказал Аваков.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.