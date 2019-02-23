"Поздравление с 23 февраля": "Штирлиц" рассказал об уничтожении огневой точки врага на Донбассе

На востоке Украины защитники страны ликвидировали позицию противника, сообщил офицер ВСУ.
На востоке Украины в районе операции Объединенных сил на Ясиноватской развязке украинские воины — "поздравили" небратьев с 23 февраля.
"ОСы" феерически уничтожили дерево-земляную огневую точку российско-оккупационных войск, написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его данным, потери противника в результате удара по ДЗОТу уточняются.
"Поздравление с 23 февраля, небратья... Феерическое уничтожения ДЗОТа... Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" — написал офицер.
Также "Штирлиц" показал видео, на котором запечатлен удар украинских воинов по позиции врага.
Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.
В конце 2018 года генерал-лейтенант ВСУ, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.