"Поздравление с 23 февраля": "Штирлиц" рассказал об уничтожении огневой точки врага на Донбассе

На Донбассе украинские воины уничтожили огневую точку врага, сообщил офицер ВСУ / Скриншот видео с youtube.com

На востоке Украины в районе операции Объединенных сил на Ясиноватской развязке украинские воины — "поздравили" небратьев с 23 февраля.

"ОСы" феерически уничтожили дерево-земляную огневую точку российско-оккупационных войск, написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его данным, потери противника в результате удара по ДЗОТу уточняются.

"Поздравление с 23 февраля, небратья... Феерическое уничтожения ДЗОТа... Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" — написал офицер.

Также "Штирлиц" показал видео, на котором запечатлен удар украинских воинов по позиции врага.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант ВСУ, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.