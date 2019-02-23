"Личная месть советского солдата": в РФ оценили слова Порошенко о забытом 23 февраля

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Слова президента Петра Порошенко о том, что украинцы забыли о празднике, ранее отмечавшемся 23 февраля (День защитника отечества), могут свидетельствовать о его желании отомстить за свое прошлое в бытность военнослужащим советской армии.

Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передает RT.

"Я думаю, что это личная месть бывшего солдата Петра Порошенко, который не ужился в воинском коллективе советской армии. Возможно, товарищи по службе первыми заметили не самые лучшие черты характера будущего президента Украины", - предположил Бальбек.

Ранее Петр Порошенко заявил, что украинцы уже забыли, какой праздник раньше отмечался 23 февраля (День защитника отечества), что свидетельствует об "изменении страны".

"Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать... поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Это так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких-маленьких составляющих, которые формируют новую Украину", - сказал Порошенко, выступая во Львове.

Напомним, празднование Дня защитника отечества 23 февраля указом президента было перенесено на 14 декабря. Сам закон был принят в марте 2015 года.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.