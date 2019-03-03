Бой Усик – Поветкин под угрозой срыва, промоутер назвал причину

Александр Усик / УНИАН

В переговорах по организации боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным произошла задержка, сообщил промоутер Эдди Хирн.

По его словам, российская сторона просит провести промежуточный бой, а уже затем поединок с украинцем, подчеркнул Хирн в комментарии iFL TV.

Промоутер говорит, что Усик и Поветкин выйдут в ринг 18 мая в Чикаго, но против разных соперников.

Поветкину приготовили бой с американцем Майклом Хантером, а Усик может дебютировать в супертяжах в поединке против камерунца Карлоса Такама. В случае обоюдных побед Усика и Поветкина их очная схватка состоится в конце года.

Напомним, ранее промоутер рассказал о подготовке супербоя Усик – Поветкин.