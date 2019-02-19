"Мощнейший поединок": промоутер рассказал о подготовке супербоя Усик – Поветкин

Александр Усик может сразиться с Александром Поветкиным

В США может состояться долгожданный бой между абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.

Как подчеркнул промоутер Александр Красюк, поединок запланирован на 18 мая в Чикаго, при этом украинская сторона со дня на день ожидает подтверждения от представителей российского боксера.

"Все просто. Мы сделали предложение Поветкину и ждем его реакции. Не просто так ждем, а сегодня-завтра мы должны получить ответ – да или нет.

Будет ли интересен бой украинца и россиянина американской публике? В Чикаго – одна из самых больших украинских диаспор – там сотни тысяч живет. Да конечно, спрос будет. Даже нет сомнений, что он будет. Усик у нас боец года по версии пяти или семи разных организаций. Мы слишком плохо думаем об Усике.

Он, конечно, еще не такая звезда, как Флойд Мэйвезер, но о нем очень много говорят, он интересен, его хотят смотреть. И телевизионный партнер DAZN точно так же заинтересован в таком поединке. Это не просто поединок – это мощнейший поединок! В супертяжелом весе – суперсобытие", - отметил он в комментарии Сегодня.

Красюк также прокомментировал информацию о возможном гонораре Усика.

"Гонорар три миллиона? Понятия не имею, откуда взялись эти цифры", - добавил промоутер.

Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.