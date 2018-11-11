Усик победил Беллью нокаутом. Видео боя

Британец продержался восемь раундов.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик 11 ноября в Манчестере подтвердил свой титул, одержав нокаутом победу над британским боксером-профессионалом Тони Беллью.
Феерическую победу украинец завоевал в восьмом раунде, когда после двух атак мощным ударом левой отправил в нокаут соперника.
После решающего удара Усика Беллью продержался на ногах еще несколько секунд, а затем рухнул.
Стоит отметить, что для Беллью это был последний бой в карьере.
Украинский боксер Усик защитил титулы по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring в первом тяжелом весе.
What a fight ?— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 10 ноября 2018 г.
????? #AndStill@usykaa stops @TonyBellew in round number 8 to retain his Cruiserweight World Titles #UsykBellewpic.twitter.com/gElnsTeSZ7
Напомним, на пресс-конференции накануне боя с Беллью Усик заявил, что очень вдохновлен предстоящим поединком с британским противником.