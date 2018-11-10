Александр Усик – Тони Беллью: сражение взглядов и церемония взвешивания перед боем года

10 ноября 2018, 11:15

По итогам процедуры взвешивания британский спортсмен оказался немного тяжелее украинского боксера.

Усик - Беллью: церемония взвешивания
Александр Усик и Тони Беллью / Reuters

В субботу, 10 ноября, в Манчестере состоится бой между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

Церемония взвешивания

За день до поединка боксеры прошли процедуру финального взвешивания, по итогам которого Усик показал на весах 89,811 кг, а его оппонент – 90,265 кг.

Таким образом, британский спортсмен оказался немного тяжелее украинского боксера.

Финальная дуэль взглядов

Александр Усик и Тони Белью также провели последнюю дуэль взглядов во время финального взвешивания перед боем.

При этом на Усике был шарф футбольного клуба "Манчестер Сити". Как рассказал промоутер Александр Красюк, таким образом Усик решил поддержать своего друга Александра Зинченко, который выступает в составе английского клуба.

Усик попался на "шпионаже"

Александр Усик был замечен подсматривающим за своим оппонентом Тони Беллью, когда тот давал интервью.

Британец рассказывал о том, как ему далась сгонка веса, а также заявил, что завтра зрителей ожидает настоящая война. После этих слов он заметил, что Усик следит за ним из-за ширмы.

Что говорили спортсмены

Усик заявил, что ожидает хороший поединок с опасным соперником.

"Очень уравновешенный парень. Но – слишком много разговаривает, много наговорил уже. Постоянно хочет забрать мое сердце, мою душу. Но сердце мое принадлежит моей жене, а душа принадлежит Всевышнему, так что это глупости какие-то откровенные", - подчеркнул украинцев в интервью "Матч ТВ".

  • Усик - Беллью: церемония взвешивания Reuters
  • Усик - Беллью: церемония взвешивания Reuters
  • Усик - Беллью: церемония взвешивания Reuters
  • Усик - Беллью: церемония взвешивания Reuters
  • Усик - Беллью: церемония взвешивания Reuters
  • Усик - Беллью: церемония взвешивания Reuters

Беллью подчеркнул, что Усику придется устроить настоящий фейерверк в поединке с ним, передает BoxingScene.

"Он не может позволить себе просто выступить в Англии в субботнюю ночь и уйти со скучной победой по очкам. Усик должен выйти и сделать заявление, ведь иначе не видать ему боя с Джошуа. Он должен продемонстрировать нечто выдающееся – избить Тони Беллью. Усику необходимо устроить настоящие фейерверки в ринге, и это именно то, чего я хочу.

Его можно побить. Я раскрыл свой потенциал настолько, насколько мне позволили возможности, поэтому увидим, насколько я хорош. Я перестал истощать свой организм, перейдя в этот вес, и я искренне верю, что никто не сможет меня побить. Узнаем об этом в субботу. Если побью этого парня, то стану настоящей машиной, которую нельзя победить", - заявил британец.

Трансляция боя Усик – Беллью

Напомним, что с 22:30 в рамках программы "Большой бокс" на канале "Интер" можно будет посмотреть поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и почетным чемпионом WBC британцем Тони Беллью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Александр Усик бокс Тони Беллью
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:51
Закон о передаче Андреевской церкви Константинополю вступил в силу
11:37
Морозы до – 30 градусов: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима Видео
11:15
Александр Усик – Тони Беллью: сражение взглядов и церемония взвешивания перед боем года Фото Видео
11:01
В УПЦ МП назвали "клоунадой" требование переименоваться в РПЦ
10:42
Подсчитано количество нелегальных "стволов" на руках у украинцев
10:37
Заря - Карпаты: прямая видеотрансляция матча 15 тура Украинской Премьер-лиги
10:27
Бойня в Керчи: в Следкоме РФ ответили на вопрос о сообщниках Рослякова Видео
10:14
Под Днепром школьник застрелился из пистолета
10:01
Гройсман подсчитал, на сколько подорожает тепло в Украине
10:00
"Выборы" на Донбассе: Тука предупредил о реализации РФ приднестровского сценария Видео
09:47
Кошку жалко, или Почему банкротство Укрпочты неизбежно мнение
09:44
Украине грозит исключение из Энергетического сообщества ЕС – "Нафтогаз" Видео
09:25
Вятрович рассказал, как в Украине изменится концепция 8 марта
09:02
ДТП с участием нардепа Лещенко: опубликовано "настоящее" видео аварии Видео
08:29
Зачем Украина закупает никому не нужные турецкие беспилотники мнение
08:16
Швейцарский суд запретил операторам "Северного потока" платить "Газпрому"
07:54
Волочкова упала на сцене: опубликовано видео Видео
07:38
Закон о евробляхах: журналисты подсчитали стоимость растаможки авто на еврономерах Видео
07:27
У Трампа раскрыли планы США по размещению ракет в Европе
07:13
Всемирный день молодежи-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках Фото
06:58
Без 8 марта и 9 мая: украинцы готовы отказаться от дней тортиков и парадов мнение
06:34
Хоть кол им на голове теши: с кем из знаков Зодиака труднее всего договориться Видео
06:13
"Кладбище" для Ленина: Вятрович объяснил, куда деваются декоммунизированные памятники Видео
05:56
Астролог раскрыл, с кем Галкин изменяет Пугачевой
05:35
"Вернуть ядерный статус": лидер "Нацкорпуса" призвал отказаться от Минского формата
05:02
В белом прозрачном белье: экс-участница "Танцев со звездами" завела фанатов жаркими движениями Видео
04:29
В Сети появился топ-5 секс-опытов, которые стоит попробовать до 30-летия
04:03
В США изобрели новый метод борьбы с особо агрессивной онкологией
03:32
"На стиле": Надя Дорофеева покрасовалась в топе и кожаных штанах
02:56
Сотни недостроев: в Украине могут появится новые "Элита-центры" - эксперт Видео
02:09
Ученые назвали главный фактор долгой и успешной жизни
01:36
Малолетняя секс-террористка. "Первоклашка" пугала одноклассников вибратором
00:43
Трампа оскорбило предложение Макрона насчет общеевропейской армии
00:31
Луценко признал, что расследование убийства Шеремета не продвигается
09 ноября, пятница
23:59
Турция начнет серийно производить новейшие танки собственной разработки
23:30
Индонезия может отказаться от российских Су-35 и заменить их на F-16
22:59
Российский МИД возмутился из-за ареста российского шпиона в Австрии
22:30
На Житомирщине сотрудники СБУ и ГПУ обнаружили склады с ворованным военным имуществом Фото
22:30
Историк объяснил, почему Путин начал войну на Донбассе Видео
22:16
Источник: На самом деле дату объединительного Собора пока вообще не назначили Видео
21:59
Активисты прокомментировали слитый в Сеть разговор Андрея Садового о Гандзюк
21:30
Италия объявила войну "евробляхам": конфискуют машины и штрафуют владельцев
21:12
Стартовали приготовления к Рождеству и Новому году-2019: чем удивляют мировые столицы Видео
20:52
Польские радикалы готовят в Варшаве провокации под видом украинских националистов - посольство
20:51
Взрыв в центре Донецка: дом обстреляли из огнемета
20:37
В ООС предупредили об эскалации конфликта в Азовском море Видео
20:18
"Безграничный российский шовинизм и тупоголовость": историк объяснил, нужно ли Украине претендовать на Кубань Видео
19:53
В Украине на дорогу выезжает страшный автобус-призрак Видео
19:39
"С*ка и стерва": Садовый признался в конфликте с Гандзюк перед покушением на нее Видео
19:21
Вятрович рассказал, когда украинцы начнут одинаково любить УПА Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять