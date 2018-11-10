Александр Усик – Тони Беллью: сражение взглядов и церемония взвешивания перед боем года

Александр Усик и Тони Беллью / Reuters

В субботу, 10 ноября, в Манчестере состоится бой между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

Церемония взвешивания

За день до поединка боксеры прошли процедуру финального взвешивания, по итогам которого Усик показал на весах 89,811 кг, а его оппонент – 90,265 кг.

Таким образом, британский спортсмен оказался немного тяжелее украинского боксера.

Финальная дуэль взглядов

Александр Усик и Тони Белью также провели последнюю дуэль взглядов во время финального взвешивания перед боем.

При этом на Усике был шарф футбольного клуба "Манчестер Сити". Как рассказал промоутер Александр Красюк, таким образом Усик решил поддержать своего друга Александра Зинченко, который выступает в составе английского клуба.

Усик попался на "шпионаже"

Александр Усик был замечен подсматривающим за своим оппонентом Тони Беллью, когда тот давал интервью.

Британец рассказывал о том, как ему далась сгонка веса, а также заявил, что завтра зрителей ожидает настоящая война. После этих слов он заметил, что Усик следит за ним из-за ширмы.

Что говорили спортсмены

Усик заявил, что ожидает хороший поединок с опасным соперником.

"Очень уравновешенный парень. Но – слишком много разговаривает, много наговорил уже. Постоянно хочет забрать мое сердце, мою душу. Но сердце мое принадлежит моей жене, а душа принадлежит Всевышнему, так что это глупости какие-то откровенные", - подчеркнул украинцев в интервью "Матч ТВ".

Беллью подчеркнул, что Усику придется устроить настоящий фейерверк в поединке с ним, передает BoxingScene.

"Он не может позволить себе просто выступить в Англии в субботнюю ночь и уйти со скучной победой по очкам. Усик должен выйти и сделать заявление, ведь иначе не видать ему боя с Джошуа. Он должен продемонстрировать нечто выдающееся – избить Тони Беллью. Усику необходимо устроить настоящие фейерверки в ринге, и это именно то, чего я хочу.

Его можно побить. Я раскрыл свой потенциал настолько, насколько мне позволили возможности, поэтому увидим, насколько я хорош. Я перестал истощать свой организм, перейдя в этот вес, и я искренне верю, что никто не сможет меня побить. Узнаем об этом в субботу. Если побью этого парня, то стану настоящей машиной, которую нельзя победить", - заявил британец.

Трансляция боя Усик – Беллью

Напомним, что с 22:30 в рамках программы "Большой бокс" на канале "Интер" можно будет посмотреть поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и почетным чемпионом WBC британцем Тони Беллью.