Усик – Беллью: все что нужно знать о боксерском поединке десятилетия

9 ноября 2018, 10:51

На кону стоят титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Тони Беллью, Александр Усик
Тони Беллью и Александр Усик / boxingscene.com

В субботу, 10 ноября, в Манчестере состоится боксерский поединок бой между украинским чемпионом Александром Усиком (15-0, 11 КО) и британским атлетом Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

В бою на кону будут стоять титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и The Ring, которыми владеет Усик.

Ставки букмекеров

Накануне супербоя букмекеры назвали фаворита поединка. При этом преимущество имеет именно украинский спортсмен: на победу Усика предлагается коэффициент 1,17, победа Беллью оценивается в 5,50, а на ничь дается коэффициент 29,00.

Для любителей бокса, которые верят в победу Усика по очкам, предлагается коэффициент 2,75, досрочный успех украинца оценивается с коэффициентом 1,91, при этом победа Беллью нокаутом оценивается коэффициентом 6,50, а по решению судей - 13,00.

Феерическая дуэль взглядов

Накануне поединка в Манчестере состоялась дуэль взглядов абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и британского боксера Тони Беллью.

Усик и Беллью провели дуэль взглядов
Усик и Беллью провели дуэль взглядов / Reuters

Отметим, что даже после того, как организаторы развернули боксеров к камерам, они продолжали дуэль взглядов.

Что спортсмены говорили о предстоящем поединке

На пресс-конференции Усик заявил, что очень вдохновлен предстоящим боем: "Мне очень нравится атмосфера, которая происходит в Англии, в Манчестере. Я когда-то мог мечтать о том, чтобы просто побывать в Англии, даже не о том, чтобы боксировать. А в субботу я здесь буду боксировать. Я такой довольный, как маленький ребенок, который получил "киндер-сюрприз". В то же время он назвал Беллью "опасным и злым" парнем.

Александр Усик
Александр Усик / Reuters

"Я со своей стороны буду боксировать – делать то, что я люблю. Самое главное, что и со стороны Тони, и с моей стороны есть желание проявить себя. Так что получится невероятно красивый поединок", - сказал Усик.

Тони Беллью рассказал о своей подготовке к бою с украинским чемпионом Александром Усиком.

При этом британский спортсмен считает украинца одним из лучших боксеров в мире.

"Он очень легко побеждает соперников, но ему не удастся так просто разделаться со мной 10 ноября. Ему придется поработать, если он хочет победить. Да, он может победить, но я тоже могу.

Я просто хотел знать могу ли я одержать победу, и я могу. Я искренне верю в то, что достану его в какой-то момент боя.

Тони Беллью
Тони Беллью / Reuters

Он невероятный, он фантастический, у меня нет плохих слов, чтобы описать его. Он немного безумный, немного прост – совершенно, как я. Мы, как два сапога пара и 10 ноября мы столкнемся", - подчеркнул Беллью, сообщает Sky Sports.

Открытые тренировки боксеров

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик продемонстрировал публике отличные рефлексы и реакцию на открытой тренировке перед боем с британцем Тони Беллью, который состоится 10 ноября в Манчестере.При этом, Усик работал довольно таки спокойно, размялся, побоксировал с тенью, работал с Сергеем Лапиным.

А вот экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью весьма интенсивно отработал на лапах со своим тренером Дэйвом Колдуэллом.

"Бой десятилетия": мнения экспертов

По мнению президента Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаила Завьялова, Беллью – непростой соперник, ведь он обладает нокаутирующим ударом, однако считает, что британец он не представляет особой опасности для Усика.

"Мне кажется, что первые раунды Белью будет идти вперед, будет выбрасывать много ударов… Во многих боях ему удавалось попадать этими ударами, а поскольку он прирожденный нокаутер – боксеры падали и проигрывали. Но, на мой взгляд, технически настолько выше Усик, что он даст ему первые раунды вымахаться, а потом в своей манере переиграет, перебьет, а особенно часто будет проходить его левый прямой. Думаю, что в седьмом, восьмом или девятом раунде бой будет остановлен – Саша Усик выиграет техническим нокаутом. Вот таков мой прогноз, но, как говорят, в боксе нельзя ни на секунду отворачиваться, поскольку пропустишь все самое интересное", - заявил Завьялов, пишет boxingnews.com.ua.

Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что бой украинца против Беллью имеет все, чтобы стать поединком десятилетия.

Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк / Babilon Promotion

"У Усика был отличный лагерь и сейчас он готов к бою. Я видел Тони на открытой тренировке и уверен, что у него также был отличный лагерь. Так что в субботу нас ожидает громкий бой, вероятно, этот поединок может стать боем десятилетия", - подчеркнул он, сообщает sportarena.com.

В то же время британский легковес Энтони Кролла сравнил Усика с Василием Ломаченко и заявил, что Белью должен завершить поединок с украинцем в первой половине, если рассчитывает на победу.

"Если Тони Белью хочет выиграть, ему надо сделать это в течение первых 6 раундов. Если не получится – дальше будет очень сложно: в Усика невероятные ноги, невероятная техника. Усик – это почти Ломаченко, они на самом деле очень похожи", отметил Кролла.

Где смотреть бой Усик – Беллью

Поединок Усик – Беллью состоится 10 ноября 2018 года в Манчестере на стадионе "Манчестер Арена". Отметим, что для Тони Беллью это будет последний поединок в карьере, британец повесит перчатки на гвоздь.

Отметим, что с 22:30 в рамках программы "Большой бокс" на канале "Интер" можно будет посмотреть поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и почетным чемпионом WBC британцем Тони Беллью.

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