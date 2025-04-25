Украина предложила провести саммит в Риме во время похорон Франциска – СМИ

Трамп, который сегодня прибудет в Рим, может посетить три двусторонние встречи.

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Украина предложила провести саммит в Риме / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Киев предлагает саммит с участием США, Италии, Франции, Британии и Германии

Трамп может провести встречу с Зеленским в Риме

Киев обратился к Риму и другим партнерам с просьбой провести саммит по Украине, когда лидеры многих стран приедут на похороны Папы Римского. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на источники.

Киев предлагает саммит с участием США, Италии, Франции, Великобритании и, возможно, Германии, которую на церемонии прощания в Ватикане будет представлять экс-канцлер Олаф Шольц.

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"Сомневаюсь, что саммит можно провести в день похорон Папы. Где будет проходить саммит? Трамп с сотней кортежа... С точки зрения логистики это очень сложно", - прокомментировал итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

В то же время Киев продолжает настаивать на проведении саммита. Если это будет неформальная встреча, то их могли бы организовать на вилле Таверна в резиденции посла США, или итальянские власти могли бы предоставить другое помещение.

Кроме этого, по данным источников издания, президент США Дональд Трамп, который сегодня прибудет в Рим, может посетить три двусторонние встречи. Речь идет о диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кстати, бывший президент США Джо Байден также намерен посетить прощание с Папой Римским. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

"По словам нескольких человек, осведомленных о его планах, бывший президент Джо Байден, который поддерживал тесные рабочие и личные отношения с Папой Франциском еще со времени визита покойного понтифика в Соединенные Штаты в 2015 году, как ожидается, примет участие в похоронах папы в субботу в Ватикане", - отмечается в материале.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал Главред, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.

В Ватикане подтвердили смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет.

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти.

В ближайшее время должна начаться процедура избрания нового понтифика.

Издание New York Post уже опубликовало перечень возможных кандидатов на пост следующего Папы Римского.

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