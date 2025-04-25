Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украина предложила провести саммит в Риме во время похорон Франциска – СМИ

Виталий Кирсанов
25 апреля 2025, 09:27
706
Трамп, который сегодня прибудет в Рим, может посетить три двусторонние встречи.
Украина предложила провести саммит в Риме
Украина предложила провести саммит в Риме / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Киев предлагает саммит с участием США, Италии, Франции, Британии и Германии
  • Трамп может провести встречу с Зеленским в Риме

Киев обратился к Риму и другим партнерам с просьбой провести саммит по Украине, когда лидеры многих стран приедут на похороны Папы Римского. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на источники.

Киев предлагает саммит с участием США, Италии, Франции, Великобритании и, возможно, Германии, которую на церемонии прощания в Ватикане будет представлять экс-канцлер Олаф Шольц.

видео дня

"Сомневаюсь, что саммит можно провести в день похорон Папы. Где будет проходить саммит? Трамп с сотней кортежа... С точки зрения логистики это очень сложно", - прокомментировал итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

В то же время Киев продолжает настаивать на проведении саммита. Если это будет неформальная встреча, то их могли бы организовать на вилле Таверна в резиденции посла США, или итальянские власти могли бы предоставить другое помещение.

Кроме этого, по данным источников издания, президент США Дональд Трамп, который сегодня прибудет в Рим, может посетить три двусторонние встречи. Речь идет о диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кстати, бывший президент США Джо Байден также намерен посетить прощание с Папой Римским. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

"По словам нескольких человек, осведомленных о его планах, бывший президент Джо Байден, который поддерживал тесные рабочие и личные отношения с Папой Франциском еще со времени визита покойного понтифика в Соединенные Штаты в 2015 году, как ожидается, примет участие в похоронах папы в субботу в Ватикане", - отмечается в материале.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал Главред, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.

В Ватикане подтвердили смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет.

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти.

В ближайшее время должна начаться процедура избрания нового понтифика.

Издание New York Post уже опубликовало перечень возможных кандидатов на пост следующего Папы Римского.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Папа Римский папа римский Франциск Ватикан Саммит мира
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

09:32Война
Бензин со спиртом, доллар по 49 и новые выплаты: что изменится для украинцев с 1 мая

Бензин со спиртом, доллар по 49 и новые выплаты: что изменится для украинцев с 1 мая

09:00Аналитика
Трамп понял главное препятствие для мирного соглашения по Украине – WSJ

Трамп понял главное препятствие для мирного соглашения по Украине – WSJ

08:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

Китайский гороскоп на сегодня 25 апреля: Свиньям - злость, Обезьянам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 25 апреля: Свиньям - злость, Обезьянам - разочарования

"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

Последние новости

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

10:00

Известный продюсер рассказал о невыносимом поведении Натальи Могилевской

09:50

Секрет о котором молчали - раскрыт: какой был реальный курс доллара в СССРВидео

09:41

Карта Deep State онлайн за 25 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

09:37

Маргарин - полезный или вредный: из чего его делают и как не навредить здоровьюВидео

Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – ЗагороднийЦена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний
09:32

В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

09:27

Украина предложила провести саммит в Риме во время похорон Франциска – СМИ

09:25

Гороскоп на завтра 26 апреля: Ракам - радостная новость, Стрельцам - безумное веселье

09:15

"Это моя новая": путинист Лепс пришел на концерт с 15-летней девушкой

Реклама
09:00

Бензин со спиртом, доллар по 49 и новые выплаты: что изменится для украинцев с 1 мая

08:38

Трамп понял главное препятствие для мирного соглашения по Украине – WSJ

08:37

РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы, много пострадавшихФото

08:35

Потрепанный Константин Меладзе появился на публике

08:10

Два автора массового убийства мирного украинского населениямнение

08:09

Дизайнер Катя Сильченко тайно вышла замуж: кто стал ее мужем

07:50

ВС РФ оккупировали Калиново на Покровском направлении - DeepState

06:53

Когда в Украине возможно прекращение огня: Стармер дал свой прогноз

06:10

Удар по Украине не "ответка", а спланированный террормнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти бабочку

05:28

Как быстро вымыть мультипечь до блеска: хитрый лайфхак из TikTok

Реклама
04:35

Загадка для самых умных: чем отличаются 2 курицы

03:30

Как избежать штрафа за превышение скорости: поможет лишь одна кнопка в авто

03:03

Как правильно ставить крест - в голове или в ногах: ответ удивит многихВидео

02:30

Украина может "разойтись" с США: тревожный прогноз прекращения поставок Киеву

01:30

Настоящий украинский вайб: Шон Пенн привез с фронта символическую татуировку

00:43

В Харькове прогремели взрывы: город атаковали "Шахеды", на месте прилетов пожары

00:10

Известный музыкант признался, где служит после добровольной мобилизации

24 апреля, четверг
23:58

"Мы показали им финишную прямую": у Трампа назвали условие завершения войны

23:20

"Купаюсь в любви": Злата Огневич поделилась деталями личной жизни

23:06

Путин будет наступать по всему фронту: Кремль готовит новые "условия мира"

22:18

Уступки территорий, Крым и Путин: Трамп сделал ряд резонансных заявлений

22:13

Массированный удар по Украине и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:58

"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

21:39

Набрала 30 кг и провалы в памяти: в РФ вспомнили про путинистку Эдиту Пьеху

21:34

Россия ударила по Киеву ракетами из КНДР: Зеленский назвал новые детали обстрела

21:19

Зеленский ответил на обвинения Трампа о якобы вине Украины в начале войны

21:14

Поддержала траур: реакция Софии Ротару на ракетный обстрел Киева 24 апреляФото

21:03

В Третьей штурмовой сделали заявление по заморозке войны и раскрыли планы Путина

20:42

Можно ли замораживать сырые яйца: ответ знают единицы

20:19

Секрет свежих продуктов: как хранить все правильноВидео

Реклама
20:16

Трамп заговорил о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ - что известноВидео

19:48

Мужчина уступил место в автобусе дедушке - его следующие слова поразили всех

19:47

У Трампа выдвинут Путину три требования, среди них – территории – Bloomberg

19:21

Быстро и без химии: как навсегда удалить пятна ржавчины с ванны

19:10

Трамп и Ко несут солидарную с Путиным ответственность за последние атаки по Украинемнение

19:00

"Мирный план" Трампа терпит провал: в The Economist назвали главную проблему

18:53

МИД Украины опроверг обновление украинского паспорта предательницы Лорак

18:39

Гороскоп на сегодня 25 апреля: Близнецам - прибыль, Скорпионам - большая удача

18:33

Изменения в тарифах на электроэнергию: кто сможет сэкономить уже в мае

18:21

В России сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ за 50 миллионов долларов - ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять