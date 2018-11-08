Усик – Беллью: боксеры провели феерическую дуэль взглядов

Усик и Беллью провели дуэль взглядов / Reuters

В Манчестере состоялась дуэль взглядов абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и британского боксера Тони Беллью.

Отметим, что даже после того, как организаторы развернули боксеров к камерам, они продолжали дуэль взглядов.

На пресс-конференции Усик заявил, что очень вдохновлен предстоящим боем.

"Мне очень нравится атмосфера, которая происходит в Англии, в Манчестере. Я когда-то мог мечтать о том, чтобы просто побывать в Англии, даже не о том, чтобы боксировать. А в субботу я здесь буду боксировать. Я такой довольный, как маленький ребенок, который получил "киндер-сюрприз".В то же время он назвал Беллью "опасным и злым" парнем.

"Я со своей стороны буду боксировать – делать то, что я люблю. Самое главное, что и со стороны Тони, и с моей стороны есть желание проявить себя. Так что получится невероятно красивый поединок", - сказал Усик.

Поединок Усик – Беллью состоится 10 ноября 2018 года в Манчестере на стадионе "Манчестер Арена". Для Тони Беллью это будет последний поединок в карьере, британец повесит перчатки на гвоздь.

Напомним, ранее Беллью рассказал, как отправит Усика в нокаут.