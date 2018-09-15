"Профессионал побьет любителя": Беллью рассказал, как отправит Усика в нокаут

Александр Усик - прекрасный любитель, но он не является настоящим профессионалом, считает Тони Беллью.
Британский боксер Тони Беллью заявил о том, что его предстоящий соперник Александр Усик не является профессионалом.
"Я не смогу перебоксировать Усика, поэтому мне нужно послать его в нокаут. Поверьте мне, я это сделаю. Я добьюсь победы в середине или концовке поединка.
Усик проводит впечатляющую карьеру. Он никогда не проигрывал на профессиональном ринге и всего несколько раз уступил в любителях, проведя более 200 боев.
Усик - прекрасный любитель, но он не является настоящим профессионалом. В этом бою встретятся два маленьких супертяжеловеса, в котором профессионал побьет любителя", - заявил Беллью в комментарии Sky Sports.
Ранее у Беллью назвали дату встречи с украинцем Александром Усиком.