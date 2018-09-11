Скоро, очень скоро: у Белью сделали заявление о сроках боя с украинцем Усиком.

Британский боксер неоднократно высказывал желание встретиться на ринге с Усиком

Тренер британского боксера Тони Белью Дэйв Колдуэлл заявил, что совсем скоро все-таки состоится бой с Александром Усиком.

"Сделка очень близка к завершению. Если бы мы не думали, что бой состоится, мы бы не тренировались", – заявил Колдуэлл в интервью IFL TV.

По неофициальной информации вечер бокса пройдет 10 ноября. Промоутеры обоих боксеров достигли некоторых соглашений и о давно ожидаемом бое Усик-Белью может быть объявлено в самое ближайшее время.

Сам Белью назвал Усика, против которого вероятнее всего выйдет в ринг в ноябре, самым сильным в дивизионе со времен легендарного Эвандера Холифилда, но при этом отметил, что ему нужен только один удар, чтобы вырубить украинского боксера.

Читайте такжеЯ вырублю Усика, мне нужен только один удар - БелльюРанее Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.