Давай боксировать. Усик бросил вызов Тони Беллью

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик заявил, что хотел бы встретиться с обладателем пояса WBC в этой же весовой категории Тони Беллью, который сенсационно досрочно победил Дэвида Хэя.

Об этом украинский боксер сказал в интервью американским журналистам, пишет Sportarena.

"Я болел за Тони в поединке против Хэя, но реально думал, что он не выиграет. А он взял и выиграл, он большой красавец, я его поздравляю с этим. Тони, давай боксировать, я с удовольствием приеду к тебе в Англию. Давай объединим пояса", — сказал Усик.

Также Усик обратился ко всем чемпионам в своем весе: "Наблюдайте за мной, ребята".

Напомним, ранее сообщалось, что соперником чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика станет американский боксер Майкл Хантер.

Стоит отметить, в декабре 2016 года Усик провел успешную защиту титула в поединке с Табисо Мчуну, нокаутировав африканца в девятом раунде. К поединку с Хантером Александр готовится в Калифорнии под руководством Анатолия Ломаченко.