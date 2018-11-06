"Достану его": Беллью рассказал о подготовке к супербою с Усиком

Тони Беллью и Александр Усик / boxingscene.com

Британский боксер Тони Беллью рассказал о своей подготовке к бою с украинским чемпионом Александром Усиком.

При этом британский спортсмен считает украинца одним из лучших боксеров в мире.

"Он очень легко побеждает соперников, но ему не удастся так просто разделаться со мной 10 ноября. Ему придется поработать, если он хочет победить. Да, он может победить, но я тоже могу.

Я просто хотел знать могу ли я одержать победу, и я могу. Я искренне верю в то, что достану его в какой-то момент боя.

Он невероятный, он фантастический, у меня нет плохих слов, чтобы описать его. Он немного безумный, немного прост – совершенно, как я. Мы, как два сапога пара и 10 ноября мы столкнемся", - подчеркнул Беллью, сообщает Sky Sports.

Напомним, ранее Беллью рассказал, как отправит Усика в нокаут.