"Это моя новая": путинист Лепс пришел на концерт с 15-летней девушкой

Кратко:
- Григорий Лепс побывал на концерте в Москве
- С кем путинист появился
Российский певец Григорий Лепс, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показался на красной дорожке не со своей молодой возлюбленной Авророй Кибой, а с крестной дочерью.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист побывал на концерте в Москве в компании Лизы и обнялся с ней на красной дорожке.
"Это моя новая. Пришлось поменять старушку, эта помоложе будет. Шучу, это моя крестная дочка Лиза", - сказал любитель диктатора Путина.
15-летняя Лиза Бокарева, как оказалось, начинает свою карьеру под псевдонимом ELSEA.
Девушка выбрала для похода на концерт темно-коричневое платье, а Лепс был в длинной атласной черной рубашке и в брюках.
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Григорий Лепс - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.
А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.
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Кто такой Григорий Лепс?
Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.
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