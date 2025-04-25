"Это моя новая": путинист Лепс пришел на концерт с 15-летней девушкой

Григорий Лепс появился с молодой девушкой.

https://glavred.info/starnews/eto-moya-novaya-putinist-leps-prishel-na-koncert-s-15-letney-devushkoy-10659053.html Ссылка скопирована

Григорий Лепс - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Лепс

Кратко:

Григорий Лепс побывал на концерте в Москве

С кем путинист появился

Российский певец Григорий Лепс, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показался на красной дорожке не со своей молодой возлюбленной Авророй Кибой, а с крестной дочерью.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист побывал на концерте в Москве в компании Лизы и обнялся с ней на красной дорожке.

видео дня

"Это моя новая. Пришлось поменять старушку, эта помоложе будет. Шучу, это моя крестная дочка Лиза", - сказал любитель диктатора Путина.

Григорий Лепс со своей крестницей / фото: скрин росСМИ

15-летняя Лиза Бокарева, как оказалось, начинает свою карьеру под псевдонимом ELSEA.

Григорий Лепс с молодой возлюбленной / фото: росСМИ

Девушка выбрала для похода на концерт темно-коричневое платье, а Лепс был в длинной атласной черной рубашке и в брюках.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Григорий Лепс - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.

А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Григорий Лепс? Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред