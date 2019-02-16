Промоутер рассказал, где может пройти бой Усик – Поветкин

Александр Усик / Reuters

В мае 2019 года абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет бой против российского боксера Александра Поветкина.

Как рассказал известный промоутер Эдди Хирн, поединок состоится в США, сообщает allboxing.ru.

Бой Усика с Поветкиным будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и станет для Усика дебютным в супертяжелом весе.

Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.