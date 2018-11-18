Переход в супертяж: промоутер назвал следующего противника Усика

Александр Усик / Reuters

Британский боксер Диллан Уайт может стать следующим соперником украинского чемпиона Александра Усика.

Как рассказал промоутер украинца Александр Красюк, это будет первый противник украинского боксера после его перехода в супертяжелый вес.

"После боя Усика с Белью Уайт сказал, что это был плохой поединок и что Усика надо бить, а не бегать за ним. Он пообещал победить Александра. Первое заявление в супертяжелом весе сделано. Но, прежде чем Диллиан Уайт покажет, как бить Усика, он должен показать, как бить Чисору. Мне кажется, победит Диллиан, шансы 80 на 20 в его пользу. Мы будем смотреть на этот бой так, будто в нем определяется следующий соперник Усика", — добавил Красюк.

Напомним, 11 ноября в Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.