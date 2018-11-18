Переход в супертяж: промоутер назвал следующего противника Усика

Первое заявление в супертяжелом весе сделано, заявил Александр Красюк.
Британский боксер Диллан Уайт может стать следующим соперником украинского чемпиона Александра Усика.
Как рассказал промоутер украинца Александр Красюк, это будет первый противник украинского боксера после его перехода в супертяжелый вес.
"После боя Усика с Белью Уайт сказал, что это был плохой поединок и что Усика надо бить, а не бегать за ним. Он пообещал победить Александра. Первое заявление в супертяжелом весе сделано. Но, прежде чем Диллиан Уайт покажет, как бить Усика, он должен показать, как бить Чисору. Мне кажется, победит Диллиан, шансы 80 на 20 в его пользу. Мы будем смотреть на этот бой так, будто в нем определяется следующий соперник Усика", — добавил Красюк.
Напомним, 11 ноября в Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.