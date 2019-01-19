Лучший боксер года: Усик получил престижную награду в США

Александр Усик / Reuters

Украинский чемпион Александр Усик стал лауреатом престижной награды Ассоциации журналистов США, пишущих о боксе (BWAA).

Украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе назвали лучшим боксером 2018 года.

Как отметили эксперты BWAA, Усик доминировал в тяжелом весе, а также победил Бриедиса, Гассиева и Беллью на их территории.

Отметим, что награду Лучшего тренера получил Анатолий Ломаченко, который не только готовил к двум боям своего сына – чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, но и Александра Усика к финалу WBSS с Муратом Гассиевым и к бою с Тони Беллью.

Кроме того, менеджер Усика Эгис Климас также стал лучшим в своей номинации.

Напомним, ранее промоутер рассказал о вероятном противнике Усика.