Усика обязали до марта провести бой с российским боксером Лебедевым

Денис Лебедев может стать следующим соперником Александра Усика / Фото: скриншот из видео

Всемирная боксерская ассоциация обнародовала резолюцию о необходимости проведения до 10 марта 2019 года боя между украинским боксером Александром Усиком и россиянином Денисом Лебедевым.

Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года", - цитирует ТАСС менеджера Лебедева Вадима Корнилова.

Как известно, Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, он также защитил титул в поединке против британца Тони Беллью. А российский боксер Денис Лебедев, выступающий в первом тяжелом весе, одержал победу над американцем Майком Уилсоном в поединке, прошедшем в ночь с 24 на 25 ноября в рамках боксерского вечера в Монте-Карло.

Напомним, ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что британский боксер Диллан Уайт может стать следующим соперником украинского чемпиона.