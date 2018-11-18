Американский боксер посоветовал Усику не лезть в тяжеловесы

Александру Усику не рекомендуют менять весовую категорию / УНИАН

Боксер-тяжеловес из США Деонтей Уайлдер заявил, что украинскому чемпиону Александру Усику не стоит переходить в его весовую категорию.

"Если бы Усик был умен, он бы остался в среднем тяжелом. Если переходишь в новую категорию, нужно набрать массы. И это делает тебя медленнее", - цитирует его CBS.

По мнению американского спортсмена, в бою Усика с британским боксером Тони Белью доминировал последний. Уайлдер убежден, что в бою с тяжеловесом Усику бы не удалось победить таким ударом, каким он отправил в нокаут британца.

Напомним, 11 ноября в Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.