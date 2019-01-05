Первый соперник в супертяже: промоутер рассказал о вероятном противнике Усика

Александр Усик / Reuters

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может провести бой против россиянина Александра Поветкина.

Как рассказал промоутер украинца Александр Красюк, сейчас команда Усика не ведет никаких переговоров.

"Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа.

Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хевивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе", – цитирует Красюка Fight News.

Напомним, ранее промоутер назвал дату боя между Усиком и Джошуа.