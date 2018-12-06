Промоутер назвал дату боя между Усиком и Джошуа

Александр Усик / Reuters

Украинский боксер Александр Усик может провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

По словам промоутера Тайсона Фьюри Фрэнка Уоррена, бой Усик – Джошуа может состоятся в 2019 году, пишет The Sun.

"Сейчас я слышу, что следующим соперником Джошуа на 13 апреля будет не Диллиан Уайт, а Александр Усик. Я понимаю, почему они хотят боя с Усиком, ведь он меньше в габаритах и не имеет такой ударной мощи", - подчеркнул Уоррен.

Напомним, 11 ноября в Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над Тони Белью.

Отметим, что в конце апреля 2017 года в Великобритании Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом.