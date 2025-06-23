Эксперт призвала не выбрасывать сорняки с огорода в июне: в чем причина

Сорняки также обладают полезными свойствами.

https://glavred.info/sad-ogorod/ekspert-prizvala-ne-vybrasyvat-sornyaki-s-ogoroda-v-iyune-v-chem-prichina-10675775.html Ссылка скопирована

Как подкормить огурцы без химии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему не стоит выбрасывать сорняки с огорода

Чем сорняк полезен для огурцов

Как приготовить настой из сорняка

Огурцы - любимый овощ многих. Только представьте, как выходите на свою грядку, а среди листочков виднеются хрустящие огурцы. Однако, не всегда даже опытным огородникам удается собрать щедрый урожай, поэтому Главред выяснил, чем подкормить овощ в июне.

Автор украинского YouTube-канала о полевых работах "В гостях у Тани" рекомендует в июне не выбрасывать сорняк, а сделать из него народное средство для подкормки огурцов.

видео дня

Женщина отметила, что благодаря такой подкормке овощи активно наращивают зеленую массу и улучшается корневая система, а еще удастся собрать щедрый урожай огурцов.

Для приготовления раствора сначала нужно сделать настой из сорняков. Лучше всего использовать крапиву и одуванчик. Далее нужно зелень плотно утрамбовать в обычное ведро, выбирайте емкость без дырок, чтобы настой не вытекал.

Затем залейте сорняки водой, она должна полностью покрыть всю траву. Накройте ведро с будущей подкормкой крышкой и оставьте его на солнце, в теплом месте. Там удобрение должно "настаиваться" примерно неделю. За это время сорняки "заиграют", появится неприятный запах.

Далее откройте ведро и отлейте оттуда литр настоя. Для подкормки огурцов, стоит растворить 1 л настоя из сорняков в 10 л воды. Овощи нужно поливать настоем под корень.

Женщина уверяет, что с этим настоем, огурцы будут вас благодарить.

"Это зеленое удобрение экологически чистое и никакого вреда не принесет растениям. Здесь нет нитратов, но есть азот, а также микро- и макроэлементы", - резюмировала огородница.

Чем подкормить огурцы - смотрите видео:

Читайте также:

Когда сажают огурцы в Украине Обычно огурцы в Украине начинают высаживать в грунт примерно в конце апреля - начале мая. Тогда уже заморозков нет, а температура воздуха обычно устойчиво теплая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред