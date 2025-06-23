Эксперт призвала не выбрасывать сорняки с огорода в июне: в чем причина

Вы узнаете:
- Почему не стоит выбрасывать сорняки с огорода
- Чем сорняк полезен для огурцов
- Как приготовить настой из сорняка
Огурцы - любимый овощ многих. Только представьте, как выходите на свою грядку, а среди листочков виднеются хрустящие огурцы. Однако, не всегда даже опытным огородникам удается собрать щедрый урожай, поэтому Главред выяснил, чем подкормить овощ в июне.
Автор украинского YouTube-канала о полевых работах "В гостях у Тани" рекомендует в июне не выбрасывать сорняк, а сделать из него народное средство для подкормки огурцов.
Женщина отметила, что благодаря такой подкормке овощи активно наращивают зеленую массу и улучшается корневая система, а еще удастся собрать щедрый урожай огурцов.
Для приготовления раствора сначала нужно сделать настой из сорняков. Лучше всего использовать крапиву и одуванчик. Далее нужно зелень плотно утрамбовать в обычное ведро, выбирайте емкость без дырок, чтобы настой не вытекал.
Затем залейте сорняки водой, она должна полностью покрыть всю траву. Накройте ведро с будущей подкормкой крышкой и оставьте его на солнце, в теплом месте. Там удобрение должно "настаиваться" примерно неделю. За это время сорняки "заиграют", появится неприятный запах.
Далее откройте ведро и отлейте оттуда литр настоя. Для подкормки огурцов, стоит растворить 1 л настоя из сорняков в 10 л воды. Овощи нужно поливать настоем под корень.
Женщина уверяет, что с этим настоем, огурцы будут вас благодарить.
"Это зеленое удобрение экологически чистое и никакого вреда не принесет растениям. Здесь нет нитратов, но есть азот, а также микро- и макроэлементы", - резюмировала огородница.
Чем подкормить огурцы - смотрите видео:
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Когда сажают огурцы в Украине
Обычно огурцы в Украине начинают высаживать в грунт примерно в конце апреля - начале мая. Тогда уже заморозков нет, а температура воздуха обычно устойчиво теплая.
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