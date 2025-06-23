Урожай помидоров будет огромным: каким простым средством стоит их подкормить

Что делать, чтобы был хороший урожай помидоров? Эксперты рассказали, каким простым средством нужно их подкормить.

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Что любят томаты/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скрин из видео

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Что любят томаты

Что делать чтобы росли помидоры

Каким простым средством нужно их подкормить

Помидоры очень уязвимы к ряду грозных вредителей. Болезни растений, такие как фитофтороз и пятнистость листьев, также являются распространенными проблемами для садоводов. Но есть одна вещь, которую часто игнорируют - это дефицит различных питательных веществ.

Даже самые заядлые садоводы могут быть озадачены, когда некогда цветущие растения помидоров начинают выглядеть нездоровыми. Может появиться пожелтение листьев и пятнистые плоды, а само растение может начать плохо расти.

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Эксперты по садоводству предполагают, что решение может быть в вашем шкафчике в ванной комнате, пишет express.co.uk.

Хотя во время фазы цветения и плодоношения принято использовать удобрения для помидоров с высоким содержанием калия, магний часто не учитывается. Но по данным Королевского садоводческого общества, магний является ключевым игроком в производстве хлорофилла. Без него фотосинтез замедляется, и рост страдает.

Садовник из Scribner's Catskill Lodge в городе Хантер, штат Нью-Йорк, Эндрю Кен отмечает, что соли Эпсома являются очень хорошим решением, если проблема точно в магнии. Но их стоит использовать с осторожностью.

"Дефицит магния обычно проявляется в виде ярко-зеленых прожилок на листьях, а также в виде обесцвеченных участков желтого, красного или коричневого цвета. Магний является центром молекулы хлорофилла, поэтому он имеет решающее значение для красивого зеленого цвета листьев и, следовательно, полезен для общего здоровья растений", - пояснил садовод.

Он отметил, что если не лечить дефицит магния, рост растений может замедлиться.

Чтобы подтвердить дефицит магния, достаточно быстрого анализа почвы с помощью домашнего тестового набора. В противном случае самыми четкими признаками на растении является пожелтение между жилками старых листьев, иногда с красновато-коричневыми оттенками. На старых листьях также могут появляться коричневые пятна, и они в конце концов преждевременно опадут.

Решить такую проблему можно, если подкармливать помидоры английской солью один раз в месяц в течение вегетационного периода.

Английская соль, также известная как сульфат магния - это природное минеральное соединение магния, серы и кислорода.

Для использования такой соли для подкормки растений нужно растворить одну столовую ложку соли Эпсома в чуть менее 4 литров воды и нанести на основание растения. Или же можно растворить одну столовую ложку соли Эпсома в около 4 литрах воды и опрыскать ею листья для быстрого поглощения.

Но важно соблюдать баланс, чтобы растение не получило слишком много магния.

Если после некоторого периода использования не будет видно улучшения состояния растений, следует прекратить подкормку солью Эпсома.

"Внесение соли Епсома или дополнительного магния, когда вашим растениям это не нужно, может остановить рост растений и сделать их слишком зелеными, что не хорошо для здоровья растений в целом", - добавил садовод.

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