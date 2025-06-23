Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Урожай помидоров будет огромным: каким простым средством стоит их подкормить

Алёна Воронина
23 июня 2025, 13:08
305
Что делать, чтобы был хороший урожай помидоров? Эксперты рассказали, каким простым средством нужно их подкормить.
Урожай помидоров будет огромным: каким простым средством стоит их подкормить
Что любят томаты/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что любят томаты
  • Что делать чтобы росли помидоры
  • Каким простым средством нужно их подкормить

Помидоры очень уязвимы к ряду грозных вредителей. Болезни растений, такие как фитофтороз и пятнистость листьев, также являются распространенными проблемами для садоводов. Но есть одна вещь, которую часто игнорируют - это дефицит различных питательных веществ.

Даже самые заядлые садоводы могут быть озадачены, когда некогда цветущие растения помидоров начинают выглядеть нездоровыми. Может появиться пожелтение листьев и пятнистые плоды, а само растение может начать плохо расти.

видео дня

Эксперты по садоводству предполагают, что решение может быть в вашем шкафчике в ванной комнате, пишет express.co.uk.

Хотя во время фазы цветения и плодоношения принято использовать удобрения для помидоров с высоким содержанием калия, магний часто не учитывается. Но по данным Королевского садоводческого общества, магний является ключевым игроком в производстве хлорофилла. Без него фотосинтез замедляется, и рост страдает.

Садовник из Scribner's Catskill Lodge в городе Хантер, штат Нью-Йорк, Эндрю Кен отмечает, что соли Эпсома являются очень хорошим решением, если проблема точно в магнии. Но их стоит использовать с осторожностью.

"Дефицит магния обычно проявляется в виде ярко-зеленых прожилок на листьях, а также в виде обесцвеченных участков желтого, красного или коричневого цвета. Магний является центром молекулы хлорофилла, поэтому он имеет решающее значение для красивого зеленого цвета листьев и, следовательно, полезен для общего здоровья растений", - пояснил садовод.

Он отметил, что если не лечить дефицит магния, рост растений может замедлиться.

Чтобы подтвердить дефицит магния, достаточно быстрого анализа почвы с помощью домашнего тестового набора. В противном случае самыми четкими признаками на растении является пожелтение между жилками старых листьев, иногда с красновато-коричневыми оттенками. На старых листьях также могут появляться коричневые пятна, и они в конце концов преждевременно опадут.

Решить такую проблему можно, если подкармливать помидоры английской солью один раз в месяц в течение вегетационного периода.

Английская соль, также известная как сульфат магния - это природное минеральное соединение магния, серы и кислорода.

Для использования такой соли для подкормки растений нужно растворить одну столовую ложку соли Эпсома в чуть менее 4 литров воды и нанести на основание растения. Или же можно растворить одну столовую ложку соли Эпсома в около 4 литрах воды и опрыскать ею листья для быстрого поглощения.

Но важно соблюдать баланс, чтобы растение не получило слишком много магния.

Если после некоторого периода использования не будет видно улучшения состояния растений, следует прекратить подкормку солью Эпсома.

"Внесение соли Епсома или дополнительного магния, когда вашим растениям это не нужно, может остановить рост растений и сделать их слишком зелеными, что не хорошо для здоровья растений в целом", - добавил садовод.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая

У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая

15:00Война
"Основная причина разрушений": Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву

"Основная причина разрушений": Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву

14:40Война
Ракета "прошила" многоэтажку вплоть до подвала: новые подробности атаки РФ на Киев

Ракета "прошила" многоэтажку вплоть до подвала: новые подробности атаки РФ на Киев

13:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Фортуна улыбнется: 4 знака зодиака проведут лучшее лето в жизни

Фортуна улыбнется: 4 знака зодиака проведут лучшее лето в жизни

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афера

Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афера

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 июня (обновляется)

Последние новости

15:00

У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая

14:56

Неприятный сюрприз для украинских водителей: цены на бензин взлетят мгновенно

14:44

Букву N найдут только "эксперты по головоломкам": на загадку дается всего 5 секунд

14:40

"Основная причина разрушений": Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву

14:24

Цены взлетят уже в июле - какие виды мяса "ударят" по кошельку украинцев

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
14:12

Древнее копье с золотом: невероятная находка ошеломила видавших виды археологовВидео

13:54

Признал даже круг Путина: война затягивает экономику РФ в неизбежную пропасть

13:46

Что делать, если в барабане стиральной машины образовалось много пены - лайфхак

13:45

"Есть высокая вероятность": экономист рассказал, как изменится курс валют в июле

Реклама
13:33

Совсем не стандарт качества: что на самом деле означал ГОСТ в СССРВидео

13:21

Ракета "прошила" многоэтажку вплоть до подвала: новые подробности атаки РФ на КиевФотоВидео

13:08

Урожай помидоров будет огромным: каким простым средством стоит их подкормить

12:49

Гороскоп на июль 2025: Ракам пришло время попрощаться, Рыбам - прекрасный месяц

12:45

Странные предметы и символика: что находят с телами военных после репатриации

12:38

Горячий поцелуй от жениха: в Сети появилось страстное фото с Огневич

12:32

"Количество будет расти": в МВД раскрыли, сколько погибших россиян РФ передала Украине

12:30

Почему никогда не стоит выливать воду из-под макарон: лайфхак от шефа

12:30

Удар по полигону: в ВСУ объяснили причины и назвали виновных в трагедии

12:27

Гороскоп на завтра 24 июня: Стрельцам - сверхважное решение, Водолеям - гость

12:20

Ударит +32 градуса: на какие области Украины налетит жара

Реклама
12:17

"Украину принесут на блюдечке": о чем могут договориться Путин и Трамп

12:00

Новые выплаты, подорожание продуктов и уменьшенные лимиты: что меняется для украинцев с 1 июля

11:49

"Двойная беда": где Потап встретился со своим единственным сыном

11:40

Не 300 лет: сколько на самом деле длится российско-украинская война

11:39

Цены уже не бьют по кошельку: какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать

11:37

Война с РФ затянется: эксперт озвучил последствия конфликта на Ближнем Востоке

11:28

Насколько эффективно лазерное оружие против "Шахедов" - названа интересная деталь

11:25

Китайский гороскоп на завтра 24 июня: Петухам - проблемы, Собакам - обиды

11:15

"РФ получила все, что могла": какие 3 страны помогают России воевать

11:09

Устоять Амуру не удастся: астрологи назвали 4 знака, в которых все влюбляются

11:02

"Карма": Безуглая набросилась на Тополю после удара россиян по его дому

10:43

Не просто любовь: что на самом деле означает желание собаки спать с вамиВидео

10:32

"Будут должны": Михаил Лебига записал мощный взрыв под Киевом во время стрима

10:21

Надо мной висела плита: житель поврежденного дома в Киеве рассказал, как смог выжитьФотоВидео

10:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 июня (обновляется)

10:09

Иран мог спрятать большую часть высокообогащенного урана перед атакой США - СМИ

10:09

РФ осудила удары по Ирану и атаковала Украину: Зеленский жестко отреагировалФото

09:52

Громкая ночь в РФ: россияне жаловались на взрывы и возгорание завода, деталиФото

09:23

"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи

09:23

Почти 400 целей: РФ ударила по Украине ракетами и дронами, что стало целью атакиФото

Реклама
09:07

Трамп резко изменил позицию по Ирану и заинтриговал заявлением - что известно

09:05

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Наступление РФ на Сумы - прикрытие: что задумали оккупанты на другом направлении

08:58

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

08:50

Будет ли Иран отвечать на удар США?мнение

08:37

Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Близнецам - особенная встреча, Девам - перелом в любви

08:37

"В яблочко": Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана

08:00

"Очень на папу похожа": Лилия Ребрик показала, как выросла ее младшая дочь

08:00

Денежная помощь украинцам: кто может получить 4 000 гривен дополнительно

08:00

Российская ракета разнесла квартиру популярных украинских певцовВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять