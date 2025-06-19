Желтеют листья огурцов - как спасти урожай

Желтые листья огурцов или посохшие краешки: простые решения, натуральные средства и распространенные ошибки в уходе, приводящие к пожелтению листьев огурцов.

https://glavred.info/sad-ogorod/zhelteyut-listya-ogurcov-kak-spasti-urozhay-10674710.html Ссылка скопирована

Почему желтеют листья огурцов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему желтеют листья огурцов

Чем обработать листья огурцов от желтизны

Чаще всего пожелтение листьев огурцов является следствием нарушения условий выращивания или неправильного ухода. Также желтые листья могут свидетельствовать о болезни или недостатке питания. Главред помогает разобраться в причинах этой проблемы и найти эффективные решения.

На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" автор подробно рассказывает об основных факторах, вызывающих желтизну листьев у огурцов, и демонстрирует реальные примеры на собственном огороде. Видно, как пожелтение начинается с нижних или краевых листьев: они теряют упругость, вянут и подсыхают по краям. Автор отмечает, что это симптом, а не отдельная болезнь, и причина может крыться в почве, влаге или болезнях.

видео дня

Причины пожелтения листьев огурцов и как с ними бороться

Недостаток азота

Это одна из самых распространенных причин. Особенно страдают старые листья, которые начинают желтеть с краев и постепенно засыхают. Азот необходим для роста зеленой массы.

Решение:

Внесение азотсодержащих удобрений (аммиачная селитра, мочевина);

Настои куриного помета или коровяка;

Опрыскивание по листу раствором мочевины.

Проблемы с поливом

Огурцы имеют поверхностную корневую систему, поэтому им нужен стабильный влажный режим. Чередование сухости и переувлажнения, как и избыток воды, одинаково вредны.

Решение:

Поливать регулярно, желательно теплой водой;

Использовать мульчу (солома, трава, опилки), чтобы удерживать влагу.

Истощенная почва

На участках, где огурцы высаживаются каждый год без смены места, почва быстро теряет микроэлементы: магний, железо, калий, серу.

Решение:

Вносить комплексные удобрения типа "Кристалон", "Растворин";

Подкормка хелатами железа и магния;

Использование настоев золы.

Грибковые инфекции

Фузариоз, корневая гниль, ложная мучнистая роса - грибковые болезни, которые вызывают пожелтение, особенно в условиях избыточной влажности, загущения посадок и перепадов температур.

Решение:

Обработка системными фунгицидами ("Превикур", "Ридомил", "Топаз");

Удаление пораженных частей растений;

Проветривание теплиц;

Профилактика биопрепаратами: "Фитоспорин", "Триходермин".

Температурный стресс

Переохлаждение, особенно ночью, и длительные дожди влияют на состояние огурцов. При температуре ниже 12°C начинается угнетение, листья желтеют.

Решение:

Укрытие растений агроволокном;

Обработка антистрессовыми препаратами типа "Эпин", "Циркон";

Внекорневые подкормки стимуляторами роста.

Недостаток света, загущение

Недостаточный солнечный свет замедляет фотосинтез, а загущенные посадки способствуют заболеваниям.

Решение:

Прореживание грядок;

Пасынкование и подвязывание кустов;

Контроль за расстоянием между растениями.

Вас может заинтересовать:

О канале "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред