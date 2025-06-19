Желтеют листья огурцов - как спасти урожай

О чем вы узнаете:
- Почему желтеют листья огурцов
- Чем обработать листья огурцов от желтизны
Чаще всего пожелтение листьев огурцов является следствием нарушения условий выращивания или неправильного ухода. Также желтые листья могут свидетельствовать о болезни или недостатке питания. Главред помогает разобраться в причинах этой проблемы и найти эффективные решения.
На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" автор подробно рассказывает об основных факторах, вызывающих желтизну листьев у огурцов, и демонстрирует реальные примеры на собственном огороде. Видно, как пожелтение начинается с нижних или краевых листьев: они теряют упругость, вянут и подсыхают по краям. Автор отмечает, что это симптом, а не отдельная болезнь, и причина может крыться в почве, влаге или болезнях.
Причины пожелтения листьев огурцов и как с ними бороться
Недостаток азота
Это одна из самых распространенных причин. Особенно страдают старые листья, которые начинают желтеть с краев и постепенно засыхают. Азот необходим для роста зеленой массы.
Решение:
- Внесение азотсодержащих удобрений (аммиачная селитра, мочевина);
- Настои куриного помета или коровяка;
- Опрыскивание по листу раствором мочевины.
Проблемы с поливом
Огурцы имеют поверхностную корневую систему, поэтому им нужен стабильный влажный режим. Чередование сухости и переувлажнения, как и избыток воды, одинаково вредны.
Решение:
- Поливать регулярно, желательно теплой водой;
- Использовать мульчу (солома, трава, опилки), чтобы удерживать влагу.
Истощенная почва
На участках, где огурцы высаживаются каждый год без смены места, почва быстро теряет микроэлементы: магний, железо, калий, серу.
Решение:
- Вносить комплексные удобрения типа "Кристалон", "Растворин";
- Подкормка хелатами железа и магния;
- Использование настоев золы.
Грибковые инфекции
Фузариоз, корневая гниль, ложная мучнистая роса - грибковые болезни, которые вызывают пожелтение, особенно в условиях избыточной влажности, загущения посадок и перепадов температур.
Решение:
- Обработка системными фунгицидами ("Превикур", "Ридомил", "Топаз");
- Удаление пораженных частей растений;
- Проветривание теплиц;
- Профилактика биопрепаратами: "Фитоспорин", "Триходермин".
- Температурный стресс
Переохлаждение, особенно ночью, и длительные дожди влияют на состояние огурцов. При температуре ниже 12°C начинается угнетение, листья желтеют.
Решение:
- Укрытие растений агроволокном;
- Обработка антистрессовыми препаратами типа "Эпин", "Циркон";
- Внекорневые подкормки стимуляторами роста.
Недостаток света, загущение
Недостаточный солнечный свет замедляет фотосинтез, а загущенные посадки способствуют заболеваниям.
Решение:
- Прореживание грядок;
- Пасынкование и подвязывание кустов;
- Контроль за расстоянием между растениями.
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