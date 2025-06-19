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Желтеют листья огурцов - как спасти урожай

Марина Иваненко
19 июня 2025, 18:01
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Желтые листья огурцов или посохшие краешки: простые решения, натуральные средства и распространенные ошибки в уходе, приводящие к пожелтению листьев огурцов.
Почему желтеют листья огурцов?
Почему желтеют листья огурцов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему желтеют листья огурцов
  • Чем обработать листья огурцов от желтизны

Чаще всего пожелтение листьев огурцов является следствием нарушения условий выращивания или неправильного ухода. Также желтые листья могут свидетельствовать о болезни или недостатке питания. Главред помогает разобраться в причинах этой проблемы и найти эффективные решения.

На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" автор подробно рассказывает об основных факторах, вызывающих желтизну листьев у огурцов, и демонстрирует реальные примеры на собственном огороде. Видно, как пожелтение начинается с нижних или краевых листьев: они теряют упругость, вянут и подсыхают по краям. Автор отмечает, что это симптом, а не отдельная болезнь, и причина может крыться в почве, влаге или болезнях.

видео дня

Причины пожелтения листьев огурцов и как с ними бороться

Недостаток азота

Это одна из самых распространенных причин. Особенно страдают старые листья, которые начинают желтеть с краев и постепенно засыхают. Азот необходим для роста зеленой массы.

Решение:

  • Внесение азотсодержащих удобрений (аммиачная селитра, мочевина);
  • Настои куриного помета или коровяка;
  • Опрыскивание по листу раствором мочевины.

Проблемы с поливом

Огурцы имеют поверхностную корневую систему, поэтому им нужен стабильный влажный режим. Чередование сухости и переувлажнения, как и избыток воды, одинаково вредны.

Решение:

  • Поливать регулярно, желательно теплой водой;
  • Использовать мульчу (солома, трава, опилки), чтобы удерживать влагу.

Истощенная почва

На участках, где огурцы высаживаются каждый год без смены места, почва быстро теряет микроэлементы: магний, железо, калий, серу.

Решение:

  • Вносить комплексные удобрения типа "Кристалон", "Растворин";
  • Подкормка хелатами железа и магния;
  • Использование настоев золы.

Грибковые инфекции

Фузариоз, корневая гниль, ложная мучнистая роса - грибковые болезни, которые вызывают пожелтение, особенно в условиях избыточной влажности, загущения посадок и перепадов температур.

Решение:

  • Обработка системными фунгицидами ("Превикур", "Ридомил", "Топаз");
  • Удаление пораженных частей растений;
  • Проветривание теплиц;
  • Профилактика биопрепаратами: "Фитоспорин", "Триходермин".
  • Температурный стресс

Переохлаждение, особенно ночью, и длительные дожди влияют на состояние огурцов. При температуре ниже 12°C начинается угнетение, листья желтеют.

Решение:

  • Укрытие растений агроволокном;
  • Обработка антистрессовыми препаратами типа "Эпин", "Циркон";
  • Внекорневые подкормки стимуляторами роста.

Недостаток света, загущение

Недостаточный солнечный свет замедляет фотосинтез, а загущенные посадки способствуют заболеваниям.

Решение:

  • Прореживание грядок;
  • Пасынкование и подвязывание кустов;
  • Контроль за расстоянием между растениями.

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О канале "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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