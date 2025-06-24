Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня - Трамп

Из слов Трампа следует, что первым режим прекращения огня должен будет ввести в силу Иран, а через 12 часов – Израиль.

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Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Прекращение огня будет введено поэтапно

Власти Израиля и Ирана пока не подтвердили слова американского президента

Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник, 24 июня, заявил, что между Израилем и Ираном была достигнута договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". Оно начнется примерно через шесть часов после того, как Израиль и Иран завершат свои миссии. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, прекращение огня будет введено поэтапно.

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"Официально Иран начнет режим прекращения огня, спустя 12 часов Израиль начнет режим прекращения огня, а после 24 часов мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны. Во время каждого перемирия другая сторона будет оставаться миролюбивой", – заявил Трамп.

Он предположил, что все сработает как надо, и поздравил обе страны, Израиль и Иран, с тем, что им "хватило выдержки, мужества и ума закончить то, что следует называть "12-дневной войной".

"Это война, которая могла длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло, и никогда не произойдет! Боже, благослови Израиль, Боже, благослови Иран, Боже, благослови Ближний Восток, Боже, благослови Соединенные Штаты Америки, и Боже, благослови мир!" – резюмировал Трамп.

К моменту публикации ни Иран, ни Израиль не предоставили официальных комментариев, подтверждающих заявление Трампа о скором установлении режима прекращения огня в конфликте между ними или опровергающих его.

Удары по Ирану - что известно

Как сообщал Главред, с 13 июня 2025 года Израиль осуществляет масштабные атаки на ключевые объекты Ирана, с главным акцентом на те, что связаны с ядерной программой. ЦАХАЛ подозревает Тегеран в намерении разработать ядерное оружие, хотя иранские власти отрицают такие намерения.

22 июня Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

После удара США по иранским ядерным объектам Тегеран нанес ракетный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. Всего Иран запустил по меньшей мере 10 ракет в направлении Катара. Также как минимум одна ракета была запущена в направлении Ирака.

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