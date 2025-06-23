"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

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Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Лимассоле на Кипре. Время от времени пара посещает Израиль, а также Латвию. В последнее время Примадонна путешествует редко, отдавая предпочтение привычным и комфортным условиям.
Впрочем, от романтического отпуска с Галкиным певица отказываться не стала. В блоге шоумен в Instagram появилось видео, снятое руками его супруги, на их совместных "римских каникулах".
В кадре Максим Галкин позирует на фоне итальянских городских пейзажей. Алла Пугачева советует, какую позу ему лучше принять, а комик предлагает Примадонне также появиться в кадре. "Ой, красавчик! Нет, я не хочу. Я в своей жизни уже наснималась", - со смехом возразила Примадонна.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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