"Решить вопрос с Украиной": тревожный прогноз о теневой сделке США с РФ

РФ всегда играет на своей стороне: когда нужно "кинуть" союзника, Москва спокойно это делает.

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Михаил Гончар / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Важное из заявлений Гончара:

РФ периодически "кидает" своих международных союзников

Россия всегда играет в свою игру

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар скептически прокомментировал вероятность дипломатического урегулирования вокруг Ирана.

"Да, абсолютно. Так же не поспособствует этому идея о посредничестве России между Ираном и Израилем. Ведь Россия официально является союзником Ирана", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отметил, что страна-агрессор РФ периодически "кидает" своих международных союзников.

"Впрочем, РФ всегда играет на своей стороне: когда нужно "кинуть" союзника, Москва спокойно это делает. Вспомните сирийский режим (Асада Россия спасла, но режим не смогла), "кидок" Армении, союзника России по ОДКБ. Более того, Россия сыграла на стороне Азербайджана, который не был членом ОДКБ и был врагом Армении", - напомнил он.

Собеседник также отметил, что Россия всегда играет в свою игру.

"Кстати, с Трампом – тоже, когда Москва предлагает урезонить Иран, а взамен Вашингтон должен для Москвы решить вопрос с Украиной. Трамп, по сути, это и делает, угрожая нам прекращением поставок оружия и принуждением к капитуляции. Но это не дипломатия, а закулисный торг "ты мне, я тебе". Конечно, мы не можем это воспринимать так, как наши европейские партнеры, которые все еще уповают на Трампа и пытаются сохранить его поддержку", - добавил Гончар.

Ранее сообщалось о том, что Иран мог спрятать большую часть высокообогащенного урана перед атакой США. Директор МАГАТЭ заявил, что пока невозможно оценить нанесенный под землей ущерб.

Как писал Главред, ранее стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

По данным Fox News, США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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