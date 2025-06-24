За секунду мужчина потерял родных: в Киеве РФ убила жену и маленькую дочь

Семья проживала на третьем этаже, квартира полностью разрушена.

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В Киеве погибла 11-летняя девочка и ее мама / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Что известно:

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и "Шахедами"

Под ударом оказался 5-этажный жилой дом

В результате атаки погибли 11-летняя девочка и ее мама

Российские оккупанты атаковали Киев баллистикой и ударными беспилотниками типа "Шахед". Враг ударил по 5-этажному жилому дому в Шевченковском районе. В результате удара были разрушены квартиры вплоть до подвала. Под завалами долго искали живых и погибших.

Под разрушенным домом стоял Андрей. Он пытался мужественно сдерживать эмоции, но боль разрывала изнутри. В тот момент спасатели разбирали завалы дома, где были его жена и 11-летняя дочь. Видео уже разлетелось в Сети.

видео дня

Андрей был на работе, когда прогремел смертельный взрыв. Дочь и жена мужчины были в квартире на третьем этаже, но от квартиры ничего не осталось, она полностью разрушена.

"Там, где они сейчас раскапывают, там мой ребенок и жена. Мне кажется, что это мне просто снится. Хотел бы, чтобы ребенок был жив", - говорил Андрей с полными глазами слез.

Мужчина до последнего надеялся, что его родных людей найдут живыми, но чуда не произошло. К сожалению, спасатели достали из-под завалов тела его дочери и жены.

Смотрите видео с места удара по Киеву:

В Киеве погибла 11-летняя девочка и ее мама / фото: скриншот

Удар по Киеву 23 июня - главные новости

Как писал Главред, в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись на жилые районы, больницы, спортивную инфраструктуру. В Шевченковском районе столицы разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

Впоследствии житель частично разрушенного дома в Киеве, где завалился почти весь подъезд, рассказал, как ему удалось выжить. Оказалось, что бетонная плита прижала ноги мужчине. Ему удалось самостоятельно высвободиться и спуститься с 5 этажа по громоотводу под звуки авто, которые горели и взрывались.

Кроме этого, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а затем - ракеты.

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