Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

Виталий Кирсанов
24 июня 2025, 01:18
9
Стороны обсудили внедрение новых санкций против России.
Зеленский и Стармер заключили соглашение о совместном военном производстве
Зеленский и Стармер заключили соглашение о совместном военном производстве / коллаж: Главред, фото: V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Зеленский и Стармер обсудили развитие оборонного сотрудничества
  • Британия получит доступ к украинским технологическим разработкам

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили внедрение новых санкций против России. Зеленский настаивает на усилении давления на энергетический и банковский секторы, теневой флот, поставщиков компонентов двойного назначения, а также на всех, кто задействован в производстве "Орешника". Кроме того, лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества.

видео дня

"Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи - дополнительное решение о совместном производстве. Я думаю, что оно укрепит обе страны. Отдельное внимание - усилению нашей ПВО. Тоже есть договоренности. Спасибо!", - говорится в сообщении.

Как передает The Independent, во время визита Зеленский и Стармер встретились с украинскими военными, которые проходят обучение в рамках операции "Интерфлекс". Перед ними лидеры объявили о новом военном партнерстве.

"Я очень горжусь тем, что сегодня днем мы можем объявить о соглашении о совместном военном производстве, первом в своем роде для Украины и Великобритании, которое станет огромным шагом вперед в том вкладе, который мы можем продолжать делать, и действительно символизирует не только нашу совместную работу в этом конфликте, но и 100-летнее соглашение, которое мы заключили", - сказал британский премьер.

Соглашение обеспечит Великобритании доступ к украинским технологическим разработкам, что позволит британским оборонным компаниям масштабировать производство военной техники, а Украине - получить больше беспилотников для применения на фронте. Первые соглашения между оборонными компаниями могут заключить уже в ближайшие недели.

Чем можно сбивать "Шахеды"

Как ранее сообщал Главред, лазерное оружие хоть и считается перспективным, но оно вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию с массированными ударами дронов по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Украинская легкомоторная авиация могла бы стать отличным средством для борьбы с "Шахедами". Легкие ракеты могут уничтожать цель на расстоянии 3-5 км. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их имитаторов. За сутки российские оккупанты могут максимально запустить по Украине до 500 беспилотников. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции война в Украине Владимир Зеленский беспилотники дроны санкции против России Кир Стармер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня - Трамп

Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня - Трамп

02:00Мир
Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

01:18Украина
До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

00:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Близнецам - особенная встреча, Девам - перелом в любви

Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Близнецам - особенная встреча, Девам - перелом в любви

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Будут купаться в деньгах: 4 знака зодиака забудут о финансовых проблемах

Будут купаться в деньгах: 4 знака зодиака забудут о финансовых проблемах

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

Последние новости

02:21

Последняя неделя июня будет решающей: пойдет ли Иран на ядерный удар по Израилю

02:00

Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня - Трамп

01:30

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг вернулся на сцену - детали

01:18

Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

00:49

Свадьба года мультимиллиардера Безоса - инсайдер раскрыл главные тайны церемонии

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
00:08

До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

23 июня, понедельник
23:44

"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

23:16

СМИ назвали районы Киева, которые больше всего страдают от российских атак

22:54

Наталья Могилевская раскрыла необычную профессию 13-летней дочери

Реклама
22:18

"Это было больно": Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

21:54

Россияне готовят новый удар по Украине: названы три возможные даты до конца июня

21:46

Не только Венгрия: европейские страны заблокировали новый пакет санкций против РФ

21:24

Все треугольники отыщет лишь "глаз-алмаз": правильный ответ дает только 1 из 5

21:13

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре - что известно

20:40

Зачем спецпредставитель Трампа ездил к Лукашенко: раскрыты детали

20:39

Более мощная, чем ATACMS: Украина массово производит баллистическую ракету "Сапсан"

20:31

Украина готова купить у США средства ПВО - Ермак

20:12

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

19:57

"Атлас" пылает: Генштаб заявил об ударе по ключевому объекту, питавшему войска РФ

19:31

В Украине резко меняется погода: где будут лить грозовые дожди

Реклама
19:21

Украина получит помощь в сфере безопасности на более €35 млрд – Рютте

19:14

Эксперт призвала не выбрасывать сорняки с огорода в июне: в чем причина

19:10

Можно ли венчаться без регистрации в ЗАГСе: священник разъяснил форс-мажорыВидео

19:10

Почему РФ начала часто атаковать Киев дронами?мнение

18:59

"Лег прямо посреди улицы": популярный украинский певец оказался в эпицентре взрывов

18:45

Почему 24 июня нельзя купаться в открытых водоемах: какой церковный праздник

18:42

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

18:35

Полотенца станут как новые: о "золотом правиле" стирки знают лишь единицы

18:29

При каких условиях Украина может провести успешное наступление: раскрыт сценарий

18:11

Ермака хотели взорвать: Малюк рассказал о плане РФ по убийству брата главы ОПУ

17:32

Слив прочистится за считанные минуты: поднаторевший сантехник раскрыл хитрый трюк

17:01

Доллар стремительно взлетает вверх, а евро внезапно ушло в пике: новый курс валют

17:00

Ей было всего 11 лет: из-под завалов в Киеве спасатели достали тело девочкиФото

16:56

Дроны, "домики" и взятка россиянам: Малюк раскрыл новые детали операции "Паутина"

16:54

Лицей уничтожен, под завалами люди, есть погибшие: новые детали удара по ОдесчинеФотоВидео

16:40

Мухи не подлетят на пушечный выстрел: как быстро и навсегда отпугнуть насекомыхВидео

16:28

Подешевеют на 15%: в Украине скоро упадет цена на популярные продукты

16:26

Люди говорят грех: священник ответил, можно ли в воскресенье купать ребенка

16:20

Почему россияне хотели убить Стерненко: глава СБУ раскрыл новые детали покушения

16:06

Проклятие Nemo: победитель Евровидения-2025 расколошматил кубок

Реклама
15:56

Россияне хотели убить Зеленского в аэропорту Польши - Малюк назвал 2 сценария

15:43

Бьют, когда все вернулись из укрытий: в МВД описали новую опасную тактику ударов РФФотоВидео

15:38

Готовили новое покушение на Гордона: СБУ раскрыли агентурно-боевую группу РФ

15:34

Об уксусе можно забыть: простое копеечное средство моментально удаляет жирВидео

15:29

Под завалами ищут преподавателей: РФ атаковала учебное заведение ОдесчиныФото

15:26

Сын остался сиротой: в Киеве в результате российского удара погибли супруги

15:23

"Добропорядочность" претендентов от НАБУ на директора БЭБ поразила международных экспертов: комиссия по отбору почему-то свернула обсуждение, - СМИ

15:20

Трамп разозлен на РФ из-за ударов по Украине, но хочет "сдержанности" от обоих

15:18

Цена на базовый продукт стремительно летит вверх: к чему готовиться украинцам

15:00

У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять