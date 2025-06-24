Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

Стороны обсудили внедрение новых санкций против России.

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Зеленский и Стармер заключили соглашение о совместном военном производстве / коллаж: Главред, фото: V_Zelenskiy_official

Кратко:

Зеленский и Стармер обсудили развитие оборонного сотрудничества

Британия получит доступ к украинским технологическим разработкам

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили внедрение новых санкций против России. Зеленский настаивает на усилении давления на энергетический и банковский секторы, теневой флот, поставщиков компонентов двойного назначения, а также на всех, кто задействован в производстве "Орешника". Кроме того, лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества.

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"Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи - дополнительное решение о совместном производстве. Я думаю, что оно укрепит обе страны. Отдельное внимание - усилению нашей ПВО. Тоже есть договоренности. Спасибо!", - говорится в сообщении.

Как передает The Independent, во время визита Зеленский и Стармер встретились с украинскими военными, которые проходят обучение в рамках операции "Интерфлекс". Перед ними лидеры объявили о новом военном партнерстве.

"Я очень горжусь тем, что сегодня днем мы можем объявить о соглашении о совместном военном производстве, первом в своем роде для Украины и Великобритании, которое станет огромным шагом вперед в том вкладе, который мы можем продолжать делать, и действительно символизирует не только нашу совместную работу в этом конфликте, но и 100-летнее соглашение, которое мы заключили", - сказал британский премьер.

Соглашение обеспечит Великобритании доступ к украинским технологическим разработкам, что позволит британским оборонным компаниям масштабировать производство военной техники, а Украине - получить больше беспилотников для применения на фронте. Первые соглашения между оборонными компаниями могут заключить уже в ближайшие недели.

Чем можно сбивать "Шахеды"

Как ранее сообщал Главред, лазерное оружие хоть и считается перспективным, но оно вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию с массированными ударами дронов по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Украинская легкомоторная авиация могла бы стать отличным средством для борьбы с "Шахедами". Легкие ракеты могут уничтожать цель на расстоянии 3-5 км. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их имитаторов. За сутки российские оккупанты могут максимально запустить по Украине до 500 беспилотников. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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