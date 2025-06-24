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"Стая хищников": эксперт назвал основу международной "коалиции зла"

Алексей Тесля
24 июня 2025, 10:26
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РФ разными путями помогала Ирану ускорить разработку собственного ядерного боезаряда, считает Михаил Гончар.
Иран, ракеты
Иран получал поддержку из РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, Википедия

Важное из заявлений Гончара:

  • Иран в отношении России демонстрирует ограниченную форму союзничества
  • Позиция РФ по иранской ядерной программе была дистанцированной

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар прокомментировал вопрос о сравнении Ирана и России, а именно их поведения в войне в отношении своих противников, в частности, проведение обстрелов и целей, которые они выбирают для ракетного террора.

"Безусловно. Это авторитарные режимы, и их тактика и стратегия очень похожи. Иран даже более изощрен в своих действиях, чем Россия. Да, они действуют как союзники, но при этом не готовы друг за друга умирать", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт говорит о том, что Иран в отношении России демонстрирует ограниченную форму союзничества – предоставляет материально-техническую помощь (ударные дроны).

"Россия в отношении Ирана действует так же. Не думаю, что позиция России по иранской ядерной программе была дистанцированной. Мне кажется, что россияне разными путями помогали Ирану ускорить разработку собственного ядерного боезаряда, просто делали это таким образом, чтобы не быть схваченными за руку", - отметил он.

Собеседник отмечает, что на Западе не понимают, когда говорят, что нет никакого оборонного пакта между этими странами "коалиции зла": Россией, Беларусью, Ираном, Северной Кореей и Китаем.

"Этот пакт им просто не нужен, потому что это стая хищников, которые друг друга понимают на уровне инстинктов и соответственно действуют. И методы у них абсолютно идентичны", - пояснил он.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
/ Инфографика: Главред

Эксперт также указал на то, что единственное исключение здесь – Китай, который является базой этой "коалиции зла", но сам в присущей ему манере остается в тени.

"Зачем ему лезть на рожон, когда есть те, кто сделают это за него, преследуя цель разрушения Запада, западных институтов и т.д.: когда-то это сделает Россия, когда-то Северная Корея, когда-то Иран. Китай ждет и наблюдает, как другие делают работу для него, оказывая им всяческую помощь, в частности, покупая иранскую и российскую нефть, тем самым финансируя бюджеты войны и подрывной деятельности этих двух режимов", - добавил Гончар.

Ранее в США сделали громкое заявление о ядерной программе Ирана. Иран больше не способен создавать ядерное оружие после ударов США. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире канала Fox News.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома анонсировал, что через сутки 12-дневная война закончится.

Как писал Главред, ранее американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

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Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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ядерное оружие Михаил Гончар новости Ирана
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