Контрнаступление ВСУ: раскрыто главное условие и вероятный сценарий

Важное:
- Украине необходимо достичь должного уровня военно-технической помощи от США
- Вопрос ресурсов остается для Украины критически важным
Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014–2017 годах Владислав Селезнев прокомментировал вопрос возможности нового контрнаступления Сил обороны.
В эфире Эспрессо он отметил, что соответствующее заявление главкома ВСУ Александра Сырского является дальновидной перспективной.
"Заявление генерала Сырского о том, что якобы переход на корпусную систему позволяет создать условия для контрнаступления, по моему мнению, это дальновидная перспектива. В ближайшей же перспективе на это не стоит рассчитывать, потому что вопрос ресурсов остается для нас критически важным", — сказал эксперт.
Вместе с тем он убежден в том, что без должного уровня военно-технической помощи от США Украине не стоит рассчитывать на изменение инициативы во время активной фазы российского наступления летом.
"Вопрос ресурсов остается ключевым, и от него зависит ситуация на разных участках фронта — независимо от того, они медийно освещаются или остаются в определенной информационной тени", — добавил Селезнев.
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Ранее сообщалось о том, при каких условиях Украина может провести успешное наступление. Эксперт предположил, почему Украине не удалось достичь поставленных целей в 2023 году во время наступательных действий.
Напомним, главнокомандующий ВСУ сообщил, что в Вооруженных силах продолжается реорганизация для повышения эффективности, после которой Украина будет иметь больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.
Главред ранее писал о том, что представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление на некоторых участках фронта. Украинские защитники ведут маневренную оборону.
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Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
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