Все треугольники отыщет лишь "глаз-алмаз": правильный ответ дает только 1 из 5

По статистике, лишь один из пяти человек способен назвать правильное количество фигур.

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Появилась новая головоломка / Коллаж: Главред, фото: Pexels/cottonbro, Pixabay/studio solomia2016shoping

Вы узнаете:

Лишь один из пяти человек способен назвать правильное количество фигур

Головоломка создана Twist Museum — исследователями восприятия визуальной информации

Новая оптическая головоломка ставит перед зрителями на первый взгляд простой, но на деле весьма коварный вопрос: сколько треугольников изображено на рисунке? Однако не спешите с выводами — задача сложнее, чем кажется.

По статистике, лишь один из пяти человек способен назвать правильное количество фигур. Если вы считаете себя особенно внимательным, это отличный шанс проверить свою наблюдательность, пишет Daily Record.

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Головоломка создана Twist Museum — учреждением, которое исследует, как мы воспринимаем визуальную информацию. Их головоломки не просто развлечение, а способ лучше понять работу человеческого мозга.

/ twistmuseum.com

Эта новая визуальная загадка — прекрасное испытание как для любителей иллюзий и нестандартного мышления, так и для тех, кто просто любит интеллектуальные челленджи. Идеально подходит для того, чтобы проверить, кто в вашей семье или компании друзей обладает самым острым зрением.

Сможете ли вы увидеть все треугольники? Возможно, вы войдете в число тех немногих, кто находит верный ответ.

Многие предполагают, что на изображении 7 или максимум 9 треугольников. Но на самом деле там их больше.

Обычно зрители замечают самый крупный треугольник и несколько меньших в верхней части рисунка. Но при более пристальном взгляде можно увидеть и тонкие, вытянутые фигуры, пересекающие всю конструкцию сверху вниз.

Полное решение демонстрирует все 24 треугольника, и, возможно, вы удивитесь, как могли упустить некоторые из них.

/ twistmuseum.com

Эта иллюзия проверяет способность мозга воспринимать форму и структуру под разными углами. Чтобы разгадать её, нужно уметь видеть не только очевидное, но и то, что скрыто в композиции из линий и форм.

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Ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.

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Что известно о Daily Record Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия. The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.

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