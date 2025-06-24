Ивана Купала 2025: когда по старому и новому стилю

Вы узнаете:
- Когда Ивана Купала в 2025 году
- Что нужно делать на Ивана Купала
В середине лета украинцы традиционно отмечают один из самых мистических праздников года — Ивана Купала. Этот день связан с древними языческими обрядами, силами природы и культом Солнца.
Когда Ивана Купала по старому и новому стилю, какие обычаи стоит соблюсти и что нельзя делать на Ивана Купала — расскажет Главред.
Когда Ивана Купала по старому и новому стилю
День Ивана Купала согласно старому церковному календарю празднуют 6-7 июля - тогда отмечают и Рождество Иоанна Предтечи. Эти дни, по словам эзотерика, за предыдущие сотни лет наши предки "намолили", поэтому и время имеет мощную энергетику. Исходя из этого, можно использовать для празднования обе даты - и 21 июня, и 7 июля, но более сильным в 2025 году нужно считать 21 число, как наиболее энергетически сильную.
В новоюлианском календаре Рождество Иоанна Предтечи, а, значит, и праздник Ивана Купала в Украине, отмечают в ночь с 23 на 24 июня. Однако, поскольку движение Солнца не зависит от календарей, то ориентироваться советуют все-таки не на дату, а на силу и пик солнечного света.
Что нужно делать на Ивана Купала — традиции праздника
Очищение огнем — прыжки через костер помогают избавиться от негатива.
Очищение водой — купание в реке или озере наполняет силой и очищает энергетические каналы.
Сбор трав — в ночь на Купала растения обладают особой силой и могут использоваться для целебных настоев и оберегов.
Двухфазный ритуал (огонь + вода) действует особенно мощно: сначала убирается всё лишнее, затем — пустоты заполняются новой, чистой энергией.
Что нельзя делать на Ивана Купала
Несмотря на праздничную атмосферу, этот день требует особой осторожности.
- Нельзя ссориться — конфликты в этот день подпитываются сильной энергетикой и могут перерасти в затяжные проблемы.
- Нельзя ходить на кладбища — по словам Станиславы Дашковской, в эти дни активизируются духи и энергетические сущности. Посещение могил может привести к нежелательному контакту с "неупокоенными душами".
- Нельзя проводить деструктивные ритуалы — любое негативное намерение может многократно усилиться и вернуться обратно.
Ивана Купала — это не только красивый обряд, но и сильный энергетический день, который помогает настроиться на гармонию с природой и собой. Отметьте его осознанно — и вы почувствуете, как энергия Солнца работает в вашу пользу.
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