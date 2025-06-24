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Армия РФ почти полностью захватила Луганщину: боец ВСУ раскрыл детали

Анна Ярославская
24 июня 2025, 09:48
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Россиянам осталось захватить "пару сел" на севере, чтобы получить контроль над всей Луганщиной.
Грековка, ВСУ
Грековка, вероятно, перешла под контроль РФ / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, ОК Запад

Кратко:

  • Оккупанты приблизились к границам Луганской области
  • Россияне смогли зайти в село Грековка

Российские оккупанты вплотную приблизились к границам Луганской области и взяли под контроль село Грековка. Об этом заявил боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

От Грековки до административной границы с Харьковской областью остается около двух километров. "Мучной" утверждает, что россияне смогли зайти в село.

видео дня

"Под контроль противника перешла Грековка! Враг установил тряпку в селе и тем самым приблизился к границам Луганской области", — написал военный в своем Telegram-канале.

Между Грековкой и админграницей больше нет населенных пунктов. По словам "Мучного", россиянам осталось захватить "пару сел" на севере, чтобы получить контроль над всей Луганщиной.

Грековка на карте
Грековка на карте / deepstatemap

"Когда-то это должно было произойти, и так крепко держались, но война еще не проиграна!" — отметил боец.

На карте Deep State село Грековка частично отмечено красным, что свидетельствует о том, что, по данным аналитиков, в нем находятся российские войска.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские силы добились успехов на Сумском направлении. Как говорится в свежем отчете Института изучения войны, ВСУ освободили населённый пункт Андреевка и продвинулись к северу от Кондратовки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Вооруженных силах продолжается реорганизация для повышения эффективности, после которой Украина будет иметь больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.

Российская армия не демонстрирует существенного продвижения на восточном фронте Украины и все чаще прибегает к атакам на мирные объекты. Об этом заявил полковник Антс Кивисельг, руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии.

Другие новости:

Кто такой "Мучной"

Боец ВСУ с позывным "Мучной" ведет Telegram-канал Muchnoy+Jugend.

Канал позиционирует себя с лозунгом: "Тихо делаем свою работу".

Авторы публикуют оперативные сведения с линии боевых действий. Основной фокус – сведение с передовой, описание позиций, потерь, успехов и продвижений украинских войск.

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