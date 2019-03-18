"По национальности украинец": Усик рассказал о предложениях покинуть Украину

Александр Усик заявил, что говорит на русском, но по национальности украинец / УНИАН

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, что получал немало предложений от других стран, которые предлагали спортсмену массу преференций.

"Я даже не рассматриваю вариант уезда из Украины. Хотя предложений было немало. Просто мне говорят, "мы тебе даем деньги, жилье, дети ходят в школу… тебе ничего не нужно, просто боксируй за нас", - рассказал боксер в интервью на телеканале Максі-ТВ.

По словам Усика, от безвременно ушедшего из жизни после продолжительной болезни отца он получил заповедь, которой следует безоговорочно.

"Мой отец всю жизнь проговорил на русском языке, даже живши в Черниговской области, где все говорят на украинском. Но он всегда мне повторял, что по национальности ты украинец", - подчеркнул спортсмен.

Как ранее сообщалось, Усик публично пообещал начать разговаривать на украинском языке.