Усик рассказал, когда публично заговорит на украинском языке

Александр Усик / УНИАН

Известный боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик публично пообещал начать разговаривать на украинском языке.

"Это мой язык, моих родителей и предков. Но я вырос в регионе (в Крыму - "Главред"), где практически все общаются на русском, поэтому в быту я чаще использую этот язык. Я чувствую, что мой украинский - нечистый, а разговаривать на суржике я не хочу. Но обещаю, что в скором времени публично буду говорить на украинском", – заявил боксер.

Напомним, ранее Усик назвал условие, при котором он закончит боксерскую карьеру.