Александр Усик / Reuters

Усик — это пример успешности российской пропаганды и провал нашей контрпропаганды.

Очередной нарратив, который он произносит, "Если пойдут захватывать Лавру, то я стану рядом с монахами", демонстрирует, что Усик смотрит много российского ТВ.

Кто пойдет захватывать? Зачем? Когда? Непонятно. Бандеровцы, фашисты?

Непонятно также с какими монахами он станет? Да и Лавра никогда не принадлежала церкви. Это госпамятник, под защитой Юнеско, который сдавался в аренду МПЦ.

А если российское ТВ покажет, как Ярош разопнет мальчика в трусиках на входе? То он что? Запишется в МГБ?

А если одного из монахов Лавры опять застукают за мужеложеством с послушниками, а другого, как прошлом году, поймают в бане с проститутками, так это что, он и с ними рядом встанет, будет помогать?

Я удивлен, что Усик еще не воюет на Донбассе или Сирии с таким уровнем критического мышления.

Непонятно зачем станет? Чтобы что? Кого-то бить? Просто стоять? Вещи помогать носить? Не понимаю.

Но зато я помню, как другой боксер пытался остановить протестующих на Грушевского и как обычные киевские парни, объяснили ему, где он был неправ. И оказалось, что важен не титул, не твой авторитет и даже не умение бить кого то на ринге, а то, на правильной ты стороне или нет в эту секунду. Важно, адекватно ли ты понимаешь ситуацию в данный момент. Потому как, если нет, то ничего ты не сделаешь, а вот шишек себе набить запросто сможешь.

А Усик, судя по всему, неадекватно понимает, что происходит. Не знает истории создания Сталиным и КГБ Московской Православной Церкви, плохо понимает кто воюет на Донбассе, чей Крым и за чистую монету принимает все, что показывает российский телек.

И это не столько проблема Усика, мне плевать на него, сколько проблема цивилизованного мира.

Сколько таких усиков еще в Крыму, США, Украине, Европе? Усик — это индикатор успешности российской пропаганды.

Мы узнаем, что давление и агрессия России ослабла, когда такой вот Усик скажет в интервью: "А я и не знал, что распятый мальчик это фейк, я же не знал, что РФ убила многие тысячи украинцев на Донбассе, я шокирован, что русский спецназ сопровождал референдум в Крыму, мне кажется, что такие преступления, какие сотворил Путин, могло сделать только какое-то х@йло."