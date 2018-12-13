"Я стану на сторону монахов": Усик озвучил свою реакцию на случай захвата Лавры

Александр Усик старается избегать вопросов об автокефалии УПЦ / УНИАН

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что в случае захвата радикально настроенными гражданами Киево-Печерской Лавры, он намерен занять сторону священнослужителей УПЦ МП.

В комментарии 112 Украина боксер признался, что духовник не рекомендует ему отвечать на вопросы относительно украинской церкви. Он советует всех интересующихся отправлять к чтению Библии и Евангелия.

"Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его давали. Ничего не зависит, дадут Томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное", - пояснил свою позицию спортсмен.

Усик высказал мнение, что каждый человек причину бед и неурядиц должен искать в собственном сознании.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил о том, что создание в Украине независимой православной церкви является недопустимым.

Напомним, Синод УПЦ МП "не благословил" участие своих верующих и духовенства в Объединительном соборе.