"Огонь внутри": Усик назвал условие завершения боксерской карьеры

Александр Усик утверждает, что будет боксировать, пока ему это нравится / УНИАН

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик поделился, что будет продолжать боксировать, пока у него есть "огонь внутри" это делать.

Когда огонек внутри будет становиться меньше, нужно изменить род деятельности, рассказал спортсмен в интервью YouTube-каналу Usyk17.

"Я буду делать то, что я делаю до тех пор, пока прет, от пока я чувствую, что вот это мне нравится, то, что я это хочу, то, что есть огонь внутри это делать", — заявил собеседник.

По словам боксера, "как только он увидит где-то так с далека, что огонек становится меньше и его нужно фу-фу раздувать, то нужно задуматься о том, что — стоп — и какой-то другой род деятельности находить, который будет также стимулировать, вдохновлять".

Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.