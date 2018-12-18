Будет расплата: волонтер предупредил Усика о наказании за поддержку "русского мира"

Александр Усик / УНИАН

Высказывания боксера Александра Усика о поддержке УПЦ МП обусловлены тем, что у него отсутствует критическое мышление и он живет российскими мифами, заявил волонтер Мирослав Гай.

"Усик еще расплатится за свои высказывания и позицию. Не физически, не дай Бог, а расплатится осознанием того, что он поддерживал убийц. Потому поддержка МП — это поддержка КГБ, поддержка "русского" Крыма — это поддержка убийц", — подчеркнул волонтер в комментарии Обозревателю.

При этом Гай отметил, что Усика не следует травить за его высказывания и действия, потому что он не может разобраться где правда.

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"Я считаю, что просто надо для себя уяснить, что боксер — это боксер. Не всегда известный боксер или другие известные персоналии — это сознательные, разумные люди, которые имеют хорошее образование, разбираются в истории и не поддаются российской пропаганде", — говорит волонтер.

Ранее лидер "Братства" Дмитрий Корчинский прокомментировал заявление Усика о его готовности защищать Киево-Печерску Лавру и подчеркнул, что "пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера".

После этого Усик ответил на угрозы, которые прозвучали после его заявления о том, что он встанет на защиту УПЦ МП.