"Пуля быстрее кулака": Корчинский пригрозил Усику за слова в защиту УПЦ МП

Дмитрий Корчинский пригорозил Александру Усику пулей из автомата

Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский прокомментировал заявление боксера Александра Усика о его готовности защищать Киево-Печерску Лавру.

Корчинский считает, что "проучить Усика может практически любой украинский националист".

"Украинские националисты редко ходят в боксерские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера", — подчеркнул Корчинский в комментарии riafan.ru.

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Лидер "Братства" считает, что заявления Усика вызваны "микротравмами головы из-за частых ударов по боксерской груше". Он подчеркнул, что боксер "не понимает, что говорит" и "вообще неадекватно оценивает ситуацию".

"Если он попробует помахать руками на улице, то это закончится переломом ног. Такое часто бывает у боксеров. В реальной уличной ситуации Усик будет выглядеть не очень хорошо, так же, как плохо он выглядит в риторике", — резюмировал Корчинский.

Напомним, ранее Усик заявил, что в случае захвата Киево-Печерской Лавры, он намерен занять сторону УПЦ МП.