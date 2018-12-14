"Пуля быстрее кулака": Корчинский пригрозил Усику за слова в защиту УПЦ МП

14 декабря 2018, 14:26

По мнению Дмитрия Корчинского, проучить Александра Усика может любой украинский националист.

Дмитрий Корчинский, Старобешево, Донбасс
Дмитрий Корчинский пригорозил Александру Усику пулей из автомата

Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский прокомментировал заявление боксера Александра Усика о его готовности защищать Киево-Печерску Лавру.

Корчинский считает, что "проучить Усика может практически любой украинский националист".

"Украинские националисты редко ходят в боксерские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера", — подчеркнул Корчинский в комментарии riafan.ru.

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Лидер "Братства" считает, что заявления Усика вызваны "микротравмами головы из-за частых ударов по боксерской груше". Он подчеркнул, что боксер "не понимает, что говорит" и "вообще неадекватно оценивает ситуацию".

"Если он попробует помахать руками на улице, то это закончится переломом ног. Такое часто бывает у боксеров. В реальной уличной ситуации Усик будет выглядеть не очень хорошо, так же, как плохо он выглядит в риторике", — резюмировал Корчинский.

Напомним, ранее Усик заявил, что в случае захвата Киево-Печерской Лавры, он намерен занять сторону УПЦ МП.

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Александр Усик Печерская лавра Дмитрий Корчинский
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