Как навсегда вывести голубей из сада: какие цвета они ненавидят больше всего

Чтобы избавиться от голубей в саду, советуют использовать простой и действенный метод - отпугивание птиц с помощью цветов, которые они воспринимают как угрозу.

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Как навсегда вывести голубей из сада - какие цвета ненавидят голуби / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как избавиться от голубей во дворе

Что отпугивает голубей

Что боятся птицы

Голуби часто выбирают сад как место для гнездования, создавая шум, поедая растения и ведя себя так, будто это их территория. Так что желание избавиться от непрошеных пернатых гостей вполне объяснимо.

Главред выяснил, как прогнать голубей навсегда.

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Самое эффективное средство от голубей - чего больше всего боятся голуби

Хорошо, что существует много эффективных способов отпугнуть голубей без использования агрессивных химикатов или сложных мероприятий. Один из простых методов - использование определенных цветов. Оказывается, голуби не переносят некоторые оттенки, что может помочь в борьбе с ними.

В частности, металлические цвета, особенно серебристый, очень эффективны благодаря своей способности отражать свет. Блестящие поверхности дезориентируют птиц и вызывают у них чувство тревоги.

Как объясняет Изабель Мансо, эксперт по птицам и основательница Birdzy Inc, определенные цвета вызывают у голубей ощущение опасности или дискомфорта, что и позволяет держать их подальше от сада.

"Например, светоотражающие или металлические оттенки, такие как серебро или хром, а также интенсивные оттенки, такие как красный или оранжевый", - указывает она.

Какие цвета ненавидят голуби - как избавиться от голубей в саду

Использование определенных цветов в саду может помочь отвадить голубей от сада, сообщает Express.

Отмечается, что цвета легко вписать в любой ландшафтный стиль.

Специалист советует попробовать добавить декоративные элементы с металлическим блеском, например, колокольчики для ветра, бликующие скульптуры, металлические лейки или кровли. Они не только украсят сад, но и дезориентируют голубей.

Яркие красные и оранжевые акценты также эффективны. Вы можете использовать их настолько, насколько вам комфортно - от яркой мебели и заборов до клумб с красочными цветами вблизи кормушек и купален для птиц.

Голубям также не нравятся резко-белые оттенки. Изабелла советует просто интегрировать их в сад, например, разложить белую гальку, выбрать светлые кашпо, покрасить мебель в белый цвет (с нетоксичной краской) или приобрести готовые декоративные изделия.

Дополнительно можно высадить белые цветы, например маргаритки или гортензии, вблизи птичьих кормушек, чтобы создать еще менее привлекательную среду для голубей.

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