Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как навсегда вывести голубей из сада: какие цвета они ненавидят больше всего

Юрий Берендий
16 апреля 2025, 19:52
90
Чтобы избавиться от голубей в саду, советуют использовать простой и действенный метод - отпугивание птиц с помощью цветов, которые они воспринимают как угрозу.
Как навсегда вывести голубей из сада: какие цвета они ненавидят больше всего
Как навсегда вывести голубей из сада - какие цвета ненавидят голуби / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Как избавиться от голубей во дворе
  • Что отпугивает голубей
  • Что боятся птицы

Голуби часто выбирают сад как место для гнездования, создавая шум, поедая растения и ведя себя так, будто это их территория. Так что желание избавиться от непрошеных пернатых гостей вполне объяснимо.

Главред выяснил, как прогнать голубей навсегда.

видео дня

Самое эффективное средство от голубей - чего больше всего боятся голуби

Хорошо, что существует много эффективных способов отпугнуть голубей без использования агрессивных химикатов или сложных мероприятий. Один из простых методов - использование определенных цветов. Оказывается, голуби не переносят некоторые оттенки, что может помочь в борьбе с ними.

В частности, металлические цвета, особенно серебристый, очень эффективны благодаря своей способности отражать свет. Блестящие поверхности дезориентируют птиц и вызывают у них чувство тревоги.

Как объясняет Изабель Мансо, эксперт по птицам и основательница Birdzy Inc, определенные цвета вызывают у голубей ощущение опасности или дискомфорта, что и позволяет держать их подальше от сада.

"Например, светоотражающие или металлические оттенки, такие как серебро или хром, а также интенсивные оттенки, такие как красный или оранжевый", - указывает она.

Какие цвета ненавидят голуби - как избавиться от голубей в саду

Использование определенных цветов в саду может помочь отвадить голубей от сада, сообщает Express.

Отмечается, что цвета легко вписать в любой ландшафтный стиль.

Специалист советует попробовать добавить декоративные элементы с металлическим блеском, например, колокольчики для ветра, бликующие скульптуры, металлические лейки или кровли. Они не только украсят сад, но и дезориентируют голубей.

Яркие красные и оранжевые акценты также эффективны. Вы можете использовать их настолько, насколько вам комфортно - от яркой мебели и заборов до клумб с красочными цветами вблизи кормушек и купален для птиц.

Голубям также не нравятся резко-белые оттенки. Изабелла советует просто интегрировать их в сад, например, разложить белую гальку, выбрать светлые кашпо, покрасить мебель в белый цвет (с нетоксичной краской) или приобрести готовые декоративные изделия.

Дополнительно можно высадить белые цветы, например маргаритки или гортензии, вблизи птичьих кормушек, чтобы создать еще менее привлекательную среду для голубей.

Вам также могут быть интересными новости:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

голуби лайфхак сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Документ могут подписать в ближайшие часы: подробности переговоров по соглашению о недрах

Документ могут подписать в ближайшие часы: подробности переговоров по соглашению о недрах

21:20Политика
"Какого черта Илон там делает": Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

"Какого черта Илон там делает": Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

21:15Мир
Угроза на границе: РФ перебрасывает штурмовиков на два направления

Угроза на границе: РФ перебрасывает штурмовиков на два направления

20:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Шестое чувство: 4 знака зодиака, которые имеют блестящую интуицию

Шестое чувство: 4 знака зодиака, которые имеют блестящую интуицию

Последние новости

21:46

Вашингтон выводит бригады из Европы: прогноз сокращения контингента США

21:40

Косы больше нет: Юлия Тимошенко резко перекрасилась и сменила прическуВидео

21:20

Документ могут подписать в ближайшие часы: подробности переговоров по соглашению о недрах

21:15

"Какого черта Илон там делает": Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

21:03

Пара нашла собаку с запиской: то, что там было написано, трогает до слез

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
20:24

Угроза на границе: РФ перебрасывает штурмовиков на два направления

20:23

Как понять, что вы не нравитесь человеку: 7 сигналов тела, которые стоит знать

19:55

Подожгли авто военных в Киеве: в столице раскрыли исполнителей приказа из сети

19:52

Как навсегда вывести голубей из сада: какие цвета они ненавидят больше всего

Реклама
19:47

Ольга Сумская после спектакля попала под обстрел - детали

19:41

В МИД жестко ответили на угрозы Орбана блокировать вступление Украины в ЕС

19:39

Работают как часы: ТОП-10 б/у автомобилей до $8000, которые служат годами

19:37

Украину накрывает настоящая жара: где потеплеет до +26

19:11

Совсем не из-за восхода солнца: почему на самом деле кричат петухи по утрам

19:10

Штормит дедушку: почему Трампу давить на Украину уже бесполезно?мнение

19:00

Военное положение в Украине могут отменить раньше: в Раде назвали условие

18:59

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

18:34

У него даже не было оружия: россияне жестоко убили украинского пленного

18:33

Масштабный удар по Украине на Пасху: в МИД рассказали, чего ждать украинцам

18:30

Как вас могут обмануть на СТО: ТОП-5 самых распространенных уловок механиков

Реклама
18:29

Трамп отказывается продавать Украине ЗРК Patriot на $50 млрд из денег ЕС – Bild

18:22

Фехтовальщица объяснила, почему не жмет руки с представителями РФ: подробности

18:21

В МИД ответили на заявление Уиткоффа о "пяти территориях": позиция неизменна

18:10

Леся Никитюк спровоцировала слухи про тайный брак с женихом-военным

18:06

Знают лишь единицы: эксперты дали точный ответ, как часто надо стирать пижаму

17:44

Чистый четверг 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

17:36

Пленные военные из Китая: в МИД сделали заявление об их дальнейшем будущем

16:59

Российские элиты активно получают паспорта Сербии - СМИ

16:57

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

16:50

"Это классическая российская пропаганда": Дуда раскрыл суть заявлений Кремля

16:49

Европа может нанести по Москве превентивный удар, но есть нюанс - Свитан

16:32

Регионы в обмен на мир: о чем договорились Путин и Уиткофф и чего ждать Украине

16:23

Не щиплет глаза и не содержит синтетики: как приготовить шампунь для собаки дома

16:04

Цена подскочила в два раза: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

15:54

Одна из стран ЕС на грани отмены поддержки украинских беженцев - СМИ

15:45

Можно ли носить красную нить на руке: священник дал четкий ответ

15:45

РФ атакует Украину "Шахедами" с отравляющими веществами: в ЦПД раскрыли детали

15:40

Работали "по знакомству": БЭБ разоблачило группу фальшивомонетчиков

15:22

Цена упадет до 50 гривен: эксперт сказал, когда существенно подешевеют яйца

15:20

Перемирие подходит к концу: в ISW заявили, что РФ может усилить удары по Украине

Реклама
14:55

РФ просит США продать ей самолеты Boeing за замороженные активы – СМИ

14:42

Секретное оружие хозяек: как быстро избавиться от плесени в стиральной машинке

14:40

РФ, вероятно, начала запускать по Украине Шахеды с отравляющими веществами - СМИ

14:27

Дроны не могут заменить артиллерию: эксперт объяснил главную причину

14:27

В Украине пересчитали пенсии: где получают самые высокие выплаты

14:18

4 разрешения в месяц и дедлайн - 2 часа: в Украине ввели новые правила для водителей

14:02

Враг штурмует Харьковщину: ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск

13:58

Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

13:42

Российским гражданством и не пахнет: предательница Лорак обновила украинский паспорт

13:38

"Куколка": Галкин показал, как Пугачева пустилась в пляс на своем 76-летии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять