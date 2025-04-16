Косы больше нет: Юлия Тимошенко резко перекрасилась и сменила прическу

Нардеп пришла на заседание Верховной Раде, кардинально сменив имидж, сменив свою всем привычную косу на другую прическу.

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Юлия Тимошенко резко сменила прическу / Коллаж: Главред, фото: instagram/yulia_tymoshenko

Что известно:

Юлия Тимошенко сменила имидж

Как теперь выглядит 64-летняя Тимошенко

Нардеп и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко резко сменила свой имидж. Она годами ассоциировалась с её косой, напоминающую венок. Однако сегодня, 16 апреля, 64-летняя Юлия Тимошенко удивила всех в Верховной Раде и за её пределами. Видео с её новым внешним видом уже разлетелось в Сети.

Тимошенко не только распустила свою косу, но и перекрасилась. В здание Верховной Рады она прешла с пепельно-русым оттенком волос. При этом её волосы были слегка подкручены. Стоит добавить, что она была одета в серое платье и пиджак того же цвета.

видео дня

Смотрите видео с новой прической Юлии Тимошенко:

Юлия Тимошенко сменила прическу / фото: скриншот

Стоит отметить, что еще 8 апреля Юлия Тимошенко выступала на Международном женском фестивале. Тогда она была со своей всем привычной косой.

Напомним, в ноябре 2024 года Юлия Тимошенко показала свое лицо вблизи после длительной паузы. Украинская политик некоторое время не появлялась в соцсетях, а летом она сменила свою знаменитую прическу с косой на легкие локоны. Однако вскоре она все же вернулась к своей косе.

Кто такая Юлия Тимошенко / инфографика: Главред

24 февраля 2025 года Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос. Она вновь решила распустить свою косу и накрутить локоны. К тому же тогда Тимошенко выбрала русый оттенок волос.

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